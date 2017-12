Prinses Leia deed niet alleen Han Solo binnen: "Ik ben wel een goede kusser" DBJ

07u05

Bron: ANP 0 AP Mark Hamill als Luke Skywalker links met daarnaast Carrie Fisher als prinses Leia Organa en Harrison Ford als Hans Solo Film Na ruim veertig jaar heeft Mark Hamill een boekje opengedaan over een intiem moment met 'Star Wars'-collega Carrie Fisher. De twee zoenden erop los tijdens de opnames van de eerste film uit de reeks.

"Carrie en ik voelden ons meteen tot elkaar aangetrokken", aldus de 66-jarige acteur, die in de filmreeks Luke Skywalker speelt. Eerdere ervaringen met romantiek op de set hielden hem echter tegen werk te maken van zijn gevoelens. Tot hij een keer tegen Carrie opschepte dat hij goed kon zoenen. "Ik weet nog dat we het een keer, er zal vast alcohol in het spel zijn geweest, over zoentechnieken hadden. En ik zei: 'ik ben wel een goede kusser'. En zij zei: 'hoe bedoel je?'. Voor we het wisten, waren we aan het zoenen als tieners."

Van korte duur

Lang duurde het geflikflooi niet. "Op het moment dat we beseften wat we aan het doen waren, moesten we allebei erg hard lachen", aldus Mark, die vertelt dat de twee daarna steeds meer een broer/zus-relatie kregen. Datzelfde gold voor hun personages Luke en Leia, die in de derde Star Wars-film een tweeling bleken.

De acteur stond vorige week bij de première van de nieuwe Star Wars stil bij zijn vorig jaar overleden filmzus, die in 'The Last Jedi' voor het laatst te zien is als Leia. "Het is niet makkelijk geweest", zei hij over het verlies. "Ik ben heel egoïstisch boos dat ze niet hier is om me te laten lachen. Maar ik ben dankbaar voor alles dat ze heeft gegeven toen ze er nog was."

SW Carrie Fisher

SW Mark Hamill