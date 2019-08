Prins Charles krijgt rol aangeboden in ‘Bond 25' SD

05 augustus 2019

21u48 2 Film De nieuwste James Bond-film, die momenteel gefilmd wordt, zou wel eens koninklijke versterking kunnen krijgen. De producenten hebben namelijk niemand minder dan de Britse prins Charles (70) een rol aangeboden. Dat schrijft The Sun.

In juni bezocht prins Charles de set van de nieuwste James Bond-film, die voorlopig nog geen titel heeft. Op dat moment kreeg hij de rol aangeboden, vertelt een bron dicht bij de productie aan The Sun. “Toen hij enkele weken geleden de filmset bezocht, werd het besproken. Nu overweegt hij het aanbod”, klinkt het.

Het voorstel komt er naar aanleiding van Queen Elizabeths verschijnen in een parodie op de Bond-films dat in 2012 gemaakt werd ter ere van de Olympische Spelen. “Ze vonden de opwinding rond het verschijnen van de Queen naast Daniel Craig geweldig, en ze denken dat Charles het zelfs nog beter zou doen", vertelt de bron. “Hij is de belichaming van al wat Brits is, is perfect voor een cameo en Bond-fans overal ter wereld zouden het geweldig vinden.” Daarnaast zou de verschijning van Charles net zijn wat de film nodig heeft, na alle tegenslag van de afgelopen periode, denkt de bron.

Tijdens zijn bezoek in juni bewonderde prins Charles de autocollectie van Bond en maakte hij een praatje met acteur Daniel Craig. Producent Barbara Broccoli vertelde over het bezoek: “Hij had heel wat te vertellen tegen Daniel. Ze houden allebei van Aston Martin. Jongens en hun speeltjes!”