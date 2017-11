Prima acteur en voortreffelijk zanger: maak kennis met Donald Glover, de nieuwe Simba sam

Voor de live-actionremake van The Lion King kruipt Beyoncé in de huid van Nala, het jeugdvriendinnetje en later liefje van Simba. Donald Glover vertolkt de stem van het welpje dat uitgroeit tot leeuwenkoning. Hij is niet van de minste, zoals je ziet in deze video.

