PORTRET. Ennio Morricone, een wonderkind in het rijtje van Mozart en Beethoven

brutaal, nors en weinig communicatief zijn eigenschappen die vaak genoemd worden.

De man die filmmuziek op de kaart heeft gezet, is niet meer. Componist en dirigent Ennio Morricone is in de nacht van zondag op maandag op z’n 91ste overleden . Oorzaak: een ongelukkige val en een gebroken dijbeen. Film- en muziekkenners plaatsen de Italiaan zonder nadenken in het rijtje van grootheden als Mozart en Beethoven. Maar naast legendarisch, was ‘Il Maestro’ ook moeilijk om mee samen te werken: