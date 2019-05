Populaire ‘kattenster’ uit horrorfilm ‘Pet Sematary’ sterft slechts een maand na de release MVO

30 mei 2019

10u24 11 Film Droevig nieuws uit de filmwereld: Leo, de kat die de griezelige Church speelt in de Stephen King-film ‘Pet Sematary’, is slechts een maand na de release overleden. Hij was wel aanwezig op de première.

Dat nieuws werd bevestigd door kattentrainer Kirk Jarrett, die de trieste boodschap overbracht via Instagram. “Het is met groot verdriet dat ik jullie laat weten dat Leo is overleden. Hij zal erg gemist worden door zijn mensenfamilie én zijn dierenvriendjes. Moge zijn sterretje altijd helder schijnen!”

Maine Coon Leo speelde de kat Church in de remake van ‘Pet Sematary’. Naast hem werd nog een andere kat ingezet, Tonic, maar Leo werd gebruikt voor de ondode versie van Church terwijl Tonic enkel de levende versie speelde. Vreemd genoeg maakte dat Leo een pak interessanter voor fans. De kat was op korte tijd enorm populair geworden op het internet. Leo had zijn eigen Instagram-account, met meer dan 16.500 volgers. Eerder deze maand overleed ook Grumpy Cat, een andere beroemde internetkat. “Wat een trieste maand voor geliefde internetdieren!”, klinkt het in de comments.

Een foto die is geplaatst door null (@church_aka_leo) op 30 mei 2019 om 03:09 CEST