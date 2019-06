POLL. Nu Robert Pattinson het overneemt: wie was de beste Batman-acteur tot nu toe? MVO

05 juni 2019

14u00 0 Film Het is officieel: Robert Pattinson zal de nieuwe Batman zal worden. Hij is al de twaalfde acteur die het vleermuizenpak aan mag trekken. Wij vragen ons af: wie was de beste Batman-acteur tot nu toe?

Warner Bros. Studio’s bevestigde officieel dat Robert Pattinson in de voetsporen van Ben Affleck zal treden als de nieuwe Batman. De voormalige ‘Twilight’-acteur heeft zijn voor- en tegenstanders. Er werd zelfs een petitie opgestart om zijn kandidatuur van de kaart te laten vegen, maar vanaf nu valt er niets meer aan te veranderen, want zijn contract is ondertekend. Pattinson is al de twaalfde Batman binnen de DC-franchise die de hoofdrol van de superheld zal spelen in een langspeelfilm. Robert tekende trouwens in één keer voor drie films, we mogen dus een trilogie verwachten. Of hij het beter zal doen dan zijn voorgangers kunnen we nu onmogelijk zeggen, maar hier kan je alvast je mening over de huidige reeks Batman-acteurs geven: wie was volgens jou de absolute topper?