POLL. Deze vier Jokers gingen Joaquin Phoenix voor als de iconische schurk, maar wie was de beste?

04 oktober 2019

12u00 5 Film Raar maar waar, er zijn helemaal nog niet zoveel acteurs die zich eraan gewaagd hebben om in de huid van Batman-schurk The Joker te kruipen. Het gaat dan ook om een iconische rol die al een paar keer zó goed is gespeeld, dat niemand nog in hun voetsporen durft te treden.

We hebben het daarbij niet over de vele acteurs die al achter de microfoon gingen staan om een stemmetje in te spreken voor de zoveelste Batman-tekenfilm (een paar opvallende namen in die categorie zijn bijvoorbeeld Mark Hamill in een animatiereeks uit 1992 en Zach Galifianakis in ‘The Lego Batman Movie’), maar over de mannen die hoogstpersoonlijk te zien zijn op het scherm.

De allereerste: Cesar Romero (‘Batman’, de originele tv-reeks)

Romero speelde de rol van de Joker in de originele ‘Batman’-reeks op tv. Die kwam uit in 1966. Hij stond voor de camera’s naast Adam West, de originele Batman. “Cesar bracht enorm veel energie naar die rol”, aldus West. “Ik weet niet hoe hij erin geslaagd is.” Romeo zelf vond het naar eigen zeggen eerder makkelijk. “Als je zo’n outfit aanhebt, dan val je vanzelf in je rol”, klonk het.

De iconische: Jack Nicholson

Het is intussen 30 jaar geleden dat Jack Nicholson (82) in de huid kroop van The Joker, in de eerste Batman-verfilming van Tim Burton.

Kassa kassa

Nicholson heeft alles uit zijn carrière gehaald: beroemdheid, een heleboel prijzen (waaronder Oscars voor ‘As Good As It Gets’ en ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’), het respect van een internationaal filmpubliek, en veel rijkdom. Die heeft hij vooral te danken aan zijn rol in ‘Batman’, gezien de onderhandelingen achter de schermen hem in de loop der jaren een fortuin hebben opgeleverd. Het werd dan ook de meest lucratieve rol die Nicholson ooit te pakken kreeg.

Toen de opnames van ‘Batman’ van start gingen, vroeg Nicholson 10 miljoen dollar. Een onmogelijke eis, want maker Tim Burton en zijn team hadden van Warner Bros ‘maar’ 35 miljoen dollar budget gekregen om de prent in te blikken. Omdat de productie het zich niet kon veroorloven om bijna een derde van hun totale budget uitsluitend aan Nicholson te besteden, werd geopteerd voor een deal: de acteur stemde ermee in zijn salaris te verlagen naar 6 miljoen dollar, in ruil voor een vast percentage van de inkomsten en merchandising van de film.

Financieel gezien kon Nicholson geen betere deal sluiten. Volgens magazine Entertainment Weekly bracht de film wereldwijd meer dan 400 miljoen dollar op, waardoor Jack Nicholson in totaal zo’n 50 miljoen kon opstrijken. Bovendien zou dat anno 2019 overeenkomen met het dubbele, rekening houdend met de huidige inflatie op de markt.

Verzamelaar

Leuk detail: toen ‘Batman’ volledig was ingeblikt, legde Nicholson ruim 70.000 dollar op tafel om zijn ‘Joker’-kostuum mee naar huis te kunnen nemen. De acteur is een grote fan van superhelden, en wilde een blijvend aandenken aan zijn vertolking. Een peulschil natuurlijk, vergeleken met alle inkomsten die Nicholson wist te verzilveren.

De onverslaanbare: Heath Ledger (‘The Dark Knight’)

Het boek ‘100 Things Batman Fans Should Know & Do Before They Die’, geschreven door Joseph McCabe, bevat verschillende interviews met iconische ‘Batman’-acteurs. Onder hen ook Christian Bale, die de rol van de superheld op zich nam in de laatste trilogie onder regie van Christopher Nolan. “Samenwerken met Heath Ledger was buitengewoon”, laat hij weten. “Er was een intense scène waarin ik The Joker praktisch tot moes moest slaan. Ik zei Heath: Er is echt geen reden waarom ik je echt klappen zou moeten geven. Ik kan even goed doen alsof, en het publiek zal het verschil nooit merken.” Maar daar wilde Ledger niets van weten. “Doe maar, doe maar,” herinnert Bale zich. “Dat bleef hij maar zeggen. Hij wilde niét dat ik alsof deed. Ik kan je vertellen dat hij serieus heeft afgezien. Hij slingerde zichzelf in het rond. In de betegelde muren van de set, zaten achteraf zelfs barsten!”

Rake klappen

“De vechtscène was een belangrijk onderdeel van de film”, verduidelijkt hij. “Het moest duidelijk worden dat The Joker geen alledaagse boef was. Hij had geen doel, geen reden voor zijn daden. Hoe meer ik hem sloeg, hoe gelukkiger hij van die aandacht moest worden. Heath wilde dat levensecht in beeld brengen, zodat die boodschap ook echt aankwam.” Hoe zeer hij ook onder de indruk was van zijn tegenspeler, het resulteerde in het feit dat Bale helemaal niet tevreden was over zijn eigen prestatie als Batman. “Nee, ik zie mezelf niet graag bezig, wat Batman betreft. In tegenstelling tot mijn tegenspeler zat ik er niet volledig op.”

Toewijding

Ledger was erg toegewijd als The Joker. Hij sloot zich voor de opnames van de film een maand lang op in een hotelkamer en had geen interactie met de buitenwereld, om zich beter te kunnen inleven in de psychologie van het personage. Ook de ondertussen iconische paarse outfit en slordige make-up, koos hij zelf uit.

Heath Ledger overleed nog voor ‘The Dark Knight’ uitkwam, in 2008. Na zijn dood kreeg hij alsnog de verdiende Oscar voor ‘beste acteur’. Het gerucht liep dat de rol van de gestoorde clown de mentale gezondheid van de acteur voorgoed had aangetast, maar zijn familie ontkent dat.

De anticlimactische: Jared Leto (‘Suicide Squad’)

Een grote anticlimax was de Joker van Jared Leto: hij bereidde zich in extreme mate voor op de rol, maar was amper te zien in de film ‘Suicide Squad’ uit 2016. Bovendien viel hij ook niet zo in de smaak bij het publiek.

Extreme inleving

Leto stuurde de cast van Suicide Squad niet alleen een dood varken, kogels en een levende rat. De acteur, die voor de film in de huid van The Joker kroop, trakteerde zijn tegenspelers ook op seksspeeltjes en gebruikte condooms.

Jared wilde naar eigen zeggen een bepaalde dynamiek creëren op de set. “Een element van verrassing, spontaniteit”, legde hij zijn vreemde cadeautjes uit aan E! De 44-jarige acteur bleef ook als de camera’s niet draaiden in zijn rol. “The Joker respecteert dingen als persoonlijke ruimte of grenzen niet.”

Hoewel zijn tegenspelers vreemd opkeken van de presentjes, hadden ze wel effect. “Dat dode varken was een goed cadeau, want het verbond ons als groep”, herinnert Adewale Akinnuoye-Agbaje zich. “Toen we dat kregen, werd het wij tegen hem.”

Adewale, die in Suicide Squad te zien is als Killer Croc, was overigens niet blij met Jareds gebruikte condooms en seksspeeltjes. “Als je zo’n feestje geeft, nodig me dan gewoon uit. Stuur me niet je smerige restjes.”

Vervangen

Het is nog maar de vraag of Jared Leto nog te zien is als The Joker. De geruchten dat Leonardo DiCaprio die rol van hem overneemt in de nieuwe Batmanfilm zwellen aan.

Todd Phillips moet de nieuwe Batmanfilm gaan regisseren. Martin Scorsese gaat die produceren. Hij wil graag dat DiCaprio, waarmee hij voor ‘The Wolf of Wall Street’ samenwerkte, The Joker wordt. Het heeft er alle schijn van dat Leto niet in de plannen voor de nieuwe film voorkomt.

“De geruchten verbazen mij”, zegt de acteur tegen On Demand Entertainment. “Ik hou van The Joker, hij is een geweldig personage. Het is heel erg leuk om die rol te spelen, maar ik kan The Joker niet claimen.” Volgens Leto speel je een personage niet voor eeuwig. “Er komt een moment dat je het stokje moet doorgeven.”

De veelbelovende: Joaquin Phoenix (‘Joker’)

‘Joker’ won al een Gouden Leeuw en wordt wereldwijd al door critici bejubeld als een beklijvende film die uniek is in zijn genre. Er wordt dieper ingegaan op de mentale toestand van The Joker: een intrigerend portret dat Joaquin als geen ander vertolkt.

Phoenix is erg kieskeurig over welke rollen hij aanneemt. Toen hij het aanbod kreeg om The Joker te gaan spelen in de gelijknamige film, twijfelde hij dan ook, vertelt hij aan Total Film. “Het duurde even voor ik me kon engageren”, zegt hij. “Wanneer ik daar nu op terugkijk, begrijp ik niet waarom.” Of die aarzeling misschien te maken had met angst om zo’n iconisch personage tot te leven te wekken? “Ik was bang, ja”, geeft Phoenix toe. “Maar ik zeg altijd dat er zoiets is als motiverende angst en verzwakkende angst. Er is angst waardoor je geen stap meer kan verzetten, en er is de soort waardoor je denkt: ‘Oké, wat gaan we doen? Dit is niet goed genoeg.’ En dan ga je dieper graven. Ik hou van dat soort angst. Het leidt je, en zorgt ervoor dat je harder gaat werken.”

