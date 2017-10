Politie schiet naar acteur die overvalscène opneemt 13u49 1 YouTube Film Gouden tip voor filmmakers: als je een overval filmt, zorg er dan voor dat de politie daarvan op de hoogte is. Een filmploeg in Crawfordsville, in de Amerikaanse staat Indiana, deed dat niet en de gevolgen waren bijna fataal. De politie daar schoot naar acteur Jeff Duff, met bivakmuts op het hoofd, toen die een overvalscène aan het opnemen was.

De politie had immers een melding van een aan de gang zijnde overval aan een lokale brouwerij binnen gekregen. Duff had een neppistool vast toen hij het gebouw verliet. De politie beviel hem het wapen op de grond te gooien, maar schoot toch op de acteur. "We nemen een film op, ik lieg niet", riep Duff. Gelukkig voor hem raakte de kogel hem niet.







"De kogel floot langs zijn oren, zo dicht was het", verklaart co-auteur Phillip Demoret aan RTV6. Het productiebedrijf Montgomery County Production, laat weten: "Aan beide kanten moeten hier lessen uit getrokken worden, door onszelf als kleine filmmaatschappij, maar ook door de politie die heel snel reageerde. Ik ben dankbaar dat de politie zijn werk deed".

"De verdachte reageerde niet meteen op de bevelen van de agent en richtte zijn wapen naar de agent", stelt de politie. "De agenten stelden pas nadien vast dat het wapen nep was en dat de verdachte deel uitmaakte van een filmopname.