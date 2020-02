Polanski krijgt César voor beste regie - vrouwen verlaten uit protest de zaal kv

29 februari 2020

00u45

Bron: Reuters, Belga 0 Film De van verkrachting beschuldigde regisseur Roman Polanski (86) heeft in Frankrijk de César voor beste regie gekregen voor zijn film ‘J’accuse’ - ook gekend onder de internationale titel ‘An Officer and a Spy’. Verscheidene vrouwen verlieten uit protest prompt de zaal.

Met 12 nominaties was “J’accuse” van Polanski de grootste kanshebber voor de Franse filmprijzen, maar dat bleef niet onomstreden. De Pools-Franse filmmaker werd in 1977 al aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken.

Vorig jaar beschuldigde de Franse fotografe Valentine Monnier Polanski ervan dat hij haar in 1975 verkrachtte toen ze een achttienjarige actrice en model was. Polanski ontkent de feiten.



Polanski, de cast van de film en het productieteam waren zelf niet op het belangrijkste jaarlijkse evenement voor de Franse cinema aanwezig. Die beslissing kwam er nadat de Franse minister van Cultuur Franck Riester vrijdag zei dat het succes van een regisseur die beschuldigd wordt van seksueel geweld de verkeerde boodschap meegeeft in het #MeToo-tijdperk. Polanski vreesde naar eigen zeggen voor “een lynchpartij”.

Naast beste film won ‘J’accuse’ ook de prijzen voor beste bewerking en beste kostuums. Andere winnaars waren onder meer Roschdy Zem (beste acteur), Anaïs Demoustier (beste actrice) en ‘Les Misérables’ (beste film).

Een van de vrouwen die uit protest de zaal verliet, was actrice Adèle Haenel, die vorig jaar naar buiten kwam met het nieuws dat ze als kind misbruikt werd door regisseur Christophe Ruggia. Voor de aanvang van de ceremonie vertelde Haenel aan de New York Times dat Frankrijk “de boot van de #MeToo-beweging had gemist”. “Eer betonen aan Polanski is spuwen in de gezichten van alle slachtoffers. Het betekent dat vrouwen verkrachten niet zo slecht is”, zei ze.

Kort voor de sterren arriveerden voor de awardceremonie in de Salle Pleyel kwam het buiten tot een confrontatie tussen betogers en de politie. Een beetje verderop vond een vreedzame betoging plaats.