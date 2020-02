Polanski krijgt César voor beste regie - vrouwen verlaten uit protest de zaal kv

29 februari 2020

00u45

Bron: Reuters, Belga 0 Film De van verkrachting beschuldigde regisseur Roman Polanski heeft in Frankrijk de César voor beste regie gekregen voor zijn film ‘J’accuse’ - ook gekend onder de internationale titel ‘An Officer and a Spy’. Verscheidene vrouwen verlieten uit protest prompt de zaal.

Met 12 nominaties was “J’accuse” van Polanski de grootste kanshebber voor de Franse filmprijzen, maar dat bleef niet onomstreden. De Pools-Franse filmmaker werd in 1977 al aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken.

Polanski was zelf niet op het evenement - het belangrijkste jaarlijkse evenement voor de Franse cinema - omdat hij naar eigen zeggen vreesde voor “een lynchpartij”. Ook acteur Jean Dujardin, die te zien is in de film, zegde af. Naast beste film won ‘J’accuse’ ook de prijzen voor beste bewerking en beste kostuums.



Andere winnaars waren onder meer Roschdy Zem (beste acteur), Anaïs Demoustier (beste actrice) en ‘Les Misérables’ (beste film).

Een van de vrouwen die uit protest de zaal verliet, was actrice Adèle Haenel, die vorig jaar naar buiten kwam met het nieuws dat ze als kind misbruikt werd door regisseur Christophe Ruggia.