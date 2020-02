Polanski blijft weg van de ‘Césars of shame’ na nieuwe beschuldiging van verkrachting TK

Bron: Belga 0 Film De controversiële Pools-Franse filmregisseur Roman Polanksi (86) zal niet aanwezig zijn op de uitreiking van de jaarlijkse Franse filmprijzen, de Césars, die vrijdag in Parijs plaatsvindt. Polanski maakte de beslissing donderdag bekend. Hij nam de beslissing met grote spijt, zegt hij in de verklaring.

Polanski's jongste film, 'J'accuse', is twaalf keer genomineerd voor de Césars. Vlak voor de film in november uitkwam, werd de regisseur echter opnieuw beschuldigd van verkrachting. De heisa die zich nadien ontspon, dompelde de Académie des Arts et Techniques du Cinema, die verantwoordelijk is voor de nominaties, in een diepe crisis. De Académie kreeg bovendien kritiek vanwege een gebrek aan gendergelijkheid, etnische diversiteit en transparantie. De raad van bestuur nam midden februari collectief ontslag.

Eerder kwam het al in november bij een première van Polanski’s nieuwe film tot protest. Verschillende vrouwen blokkeerden de toegang tot de filmzaal. De fotografe en actrice Valentine Monnier had Polanski er in de media van beschuldigd dat hij haar in 1975 zou verkracht hebben. Polanski’s advocaat ontkent dat.

In 1977 werd Polanski in de VS al aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte weg uit de VS voor het vonnis werd uitgesproken. Polanski is bekend van films als ‘The Pianist’ en ‘Rosemary’s Baby’.

De Césars zijn de Franse nationale filmprijzen, vernoemd naar de Franse beeldhouwer César Baldacini. De 'Franse Oscars' worden uitgereikt sinds 1976.