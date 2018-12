Plezier met het hele gezin of knalharde actie: dit mag je deze week niet missen in de cinema DBJ

10 december 2018

15u45 0

De Collega’s 2.0 - 12 december

De Collega’s’: voor wie zijn wonderjaren beleefde eind jaren 70, begin jaren 80, zijn Jomme Dockx, Jean De Pesser en Hilaire Baconfoy niet minder dan iconische tv-personages. Zo iconisch dat Jan Verheyen er een filmversie van maakte. In deze 2.0-versie worden de rollen onder meer vertolkt door Ben Segers, Veerle Dobbelaere en Matthias Vergels en Tatyana Beloy.

Top voor: bioscoopgangers die ook fan zijn F.C. De Kampioenen of de leuke grappen van Ben Segers. Ideaal voor een teamuitje met de collega’s.

Pas voor: mensen die liever internationale sterren aan het werk zien.

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 - 12 december

Deze film speelt zich zes jaar na de eerste film af. Ralph en co. zetten hun avonturen voort en hoppen nog steeds van het ene naar het andere arcadespel. Ze ontdekken echter een nieuw fenomeen: het internet. Een heel nieuwe wereld gaat open voor Ralph nu zijn ‘Wreck-it’ arcade game een online versie krijgt.

Top voor: een uitje met het gezin. De makers blikten ook al ‘Zootropolis’ en ‘Frozen’ in, nooit verkeerd dus.

Pas voor: bioscoopgangers zonder kinderen. Vooral voor de jongsten onder ons zijn de grapjes écht leuk.

Hunter Killer - 12 december

Een jonge kapitein van de Amerikaanse marine moet samenwerken met een groepje Navy Seals om de Russische president te redden.

Top voor: liefhebbers van spectaculaire actiefilms, duikbootfilms of Gerard Butler. Van de makers van de ‘Fast & Furious’-reeks en van rampenfilm ‘Olympus has Fallen’.

Pas voor: bioscoopgangers allergisch aan ontploffingen en spierballengerol.

Nachtwacht: De Poort der Zielen - 12 december

In ‘Nachtwacht: De Poort der Zielen’ maken de bewoners van het pittoreske Schemermeer zich op voor een groot dorpsfeest. Vladimir (Louis Thyssen), Wilko (Giovanni Kemper) en Keelin (Celine Verbeeck) hebben extra reden tot feesten, want hun vriend en mentor Vega (Sven De Ridder) mag eindelijk uit zijn boek komen. Maar de vreugde is van korte duur. De drie helden krijgen slecht nieuws te horen. Iemand van hen zal immers de Nachtwacht moeten verlaten. Ondertussen beraamt de opperdemon Nemmeza (Hilde De Baerdemaeker) snode plannen om alleenheerser te worden over alle werelden.

Top voor: een namiddagje uit met het hele gezin.

Pas voor: wie geen kinderen of jonge pubers heeft, heeft er niet veel te zoeken.