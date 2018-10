Playmobil-figuurtjes krijgen eigen animatiefilm MVO

15 oktober 2018

16u47 1 Film De Playmobil-figuurtjes, voordien enkel bekend uit de speelgoedwinkel, krijgen hun eigen film.

De prent werd geregisseerd door Lino DiSalvo, die 17 jaar bij Disney aan de slag was. Hij werkte onder andere mee aan de populaire animatiefilms 'Frozen' en 'Rapunzel'.

Opvallend: Daniel Radcliffe, die we kennen als hoofdrol uit de 'Harry Potter'-films, zal één van de stemmen inspreken. Daarnaast nemen ook zangers Adam Lambert en Meghan Trainor stemrollen op zich.

Het verhaal

Wanneer haar broertje Charlie plots verdwijnt in het magische Playmobil-universum, begint Marla halsoverkop een gevaarlijke zoektocht naar hem. Dat avontuur leidt haar naar nieuwe werelden en verrassende vrienden. Tijdens hun reis leren Marla en Charlie dat werkelijk alles mogelijk is, zolang je maar in jezelf gelooft.

Vanaf 7 augustus 2019 is de film in de Belgische zalen te zien.

Voor meer straf filmnieuws, exclusieve interviews en wedstrijden kan je terecht op hln.be/film.