Pixar maakte eerste kortfilm met homoseksueel hoofdpersonage

23 mei 2020

09u08 1 Film Vrijdag ging ‘Out’ in première op Disney+, een kortfilm van Pixar over homoseksuele jongen die uit de kast komt. Het is de eerste keer dat Pixar - en bij uitbreiding Disney - de hoofdrol geeft aan een homoseksueel personage.

‘Out’, een geanimeerde kortfilm van negen minuten, vertelt het verhaal van Greg, die gaat samenwonen met z'n vriend Manuel. Maar wanneer z'n ouders onverwacht komen helpen met verhuizen, slaat de angst hem om het hart: hij heeft hen namelijk nog niet verteld dat Manuel z’n lief is.

In ‘Onward’, een animatiefilm die in februari uitkwam, zat ook al een LGBT-personage - een cycloop met de stem van Lena Waithe - maar zij had nog geen hoofdrol. Ze was wel de eerste in het Disney- en Pixar-universum die zichzelf expliciet identificeerde als queer. Voordien werd er wel gehint naar homoseksuele of lesbische personages - denk maar aan de twee vrouwen die samen een kinderwagen voortduwden in ‘Finding Dory’ - maar werden ze nooit als dusdanig benoemd.

Maar er lijkt een nieuwe wind te waaien, want het hoofd van Marvel (nog zo'n onderdeel van Disney) Kevin Feige beloofde dat we in de toekomst heel wat LGBT-personages zullen ontmoeten. “Ja, absoluut. Ja”, antwoordde hij desgevraagd. “En heel snel."

