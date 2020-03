Pixar-film 'Onward' verboden in vier landen in Midden-Oosten wegens lesbisch personage kv

10 maart 2020

18u35

Bron: Variety, Hollywood Reporter 0 Film De nieuwe Disney-Pixarfilm ‘Onward’ mag niet vertoond worden in Koeweit, Oman, Qatar en Saudi-Arabië, omdat er in de film een kleine verwijzing zit naar een lesbische relatie.

‘Onward’ gaat over een wereld waarin magische wezens zoals tovenaars en eenhoorns hun magie kwijt zijn. Een van de personages is Specter, een paarse cycloop die als politieagente werkt en verwijst naar haar “vriendin”. Specter, wiens stem wordt ingesproken door actrice Lena Waithe, is het eerste openlijk homoseksuele Disney-personage.

Het was Waithes idee om haar personage lesbisch te maken. “Ik vroeg, mag ‘ik het woord vriendin’ gebruiken? Is dat OK?”, zei ze tijdens een opnamesessie. “Ik zei gewoon: ‘het klinkt vreemd’”, herinnert Waithe zich. “Ik heb zelfs een lesbische stem, vind ik. Ik vind niet dat het juist klinkt om ‘echtgenoot’ te zeggen. Ze zeiden ‘oh ja, doe dat’. Ze waren daar cool en rustig over. En het werd iets heel bijzonders.”



In Rusland, waar holebi-inhoud ook vaak wordt gecensureerd, werd het woord “vriendin” vervangen door “partner” en wordt het geslacht van Specter niet vermeld.