Pikachu wordt detective in nieuwe live action-film KD

12 november 2018

22u59 8 Film Vanaf 10 mei 2019 mag Pikachu zichzelf detective noemen. Het populaire beestje uit de ‘Pokémon’-reeks speelt dan namelijk de hoofdrol in de live action-film ‘Pokémon: Detective Pikachu’.

De film vertelt het verhaal van Tim Goodman, een jonge kerel die op zoek is naar zijn verdwenen vader. Hij krijgt hulp uit onverwachte hoek wanneer Pikachu zichzelf aanbiedt als detective. In tegenstelling tot de animatiereeks kan het gele knuffeldier in de film wel praten. De stem wordt verzorgd door ‘Deadpool’-acteur Ryan Reynolds.

Hoofdrolspeler uit de reeks, Ash, zal in de film niet te zien zijn. Naast Ryan Reynolds verleent ook zangeres Rita Ora haar medewerking aan de reeks. Wanneer de film bij ons in de zalen verwacht wordt, is nog niet bekend.