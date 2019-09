Pierce Brosnan hoopt in de toekomst op vrouwelijke Bond SH

09 september 2019

17u17

Na 25 Bond-films vindt acteur Pierce Brosnan (66) het wel eens tijd voor een vrouwelijke agent 007. Er wordt al langere tijd gespeculeerd over een vrouwelijke hoofdrol in de legendarische films en dat ziet Brosnan wel zitten.

“De afgelopen 40 jaar hebben we het de jongens zien doen”, zegt Brosnan, die zelf vier keer in de huid kroop van de geheim agent 007. “Maak de weg vrij heren, en zet er een vrouw neer. Dat kan spannend worden.”

Toch betwijfelt de acteur of producent Barbara Broccoli hier voor openstaat. “Onder haar hoede denk ik niet dat het gaat gebeuren”, jammert hij. Broccoli zei eerder al dat Bond altijd een man zal blijven. “Hij is een mannelijk personage. Hij is als een man geschreven en ik denk dat hij waarschijnlijk als een man zal blijven”, klinkt het.

In de nieuwste Bondfilm ‘No Time To Die’ kruipt Daniel Craig opnieuw in de huid van James bond. Hoewel hij eerder heeft gezegd dat hij de rol niet meer zou spelen, kruipt de 51-jarige acteur voor de vijfde keer in de huid van de geheim agent. Mogelijk probeerde hij de makers alleen maar onder druk te zetten om meer te betalen. De opnames van de nieuwe film verliepen niet zonder problemen. Zo vertrok regisseur Danny Boyle door ‘creatieve meningsverschillen’ en nam Cary Joji Fukunaga zijn plaatsje over.

‘No Time To Die’ verschijnt in april 2020 in de bioscoop.