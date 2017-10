Peter Van den Begin krijgt twee acteursprijzen op Film Fest Gent EB

22u04

Bron: Belga 0 Getty Images Peter Van den Begin. Film Op het 44ste Film Fest Gent zijn vanavond voor het eerst de Vlaamse Acteursgildeprijzen uitgereikt. Peter Van den Begin werd er bekroond als 'Meest gewaardeerde acteur' in zowel film als theater en Josse De Pauw en Ruth Becquart waren de 'Beste tv-acteurs' in de reeks 'Chaussée d'amour'.

De Acteursgilde, de Vlaamse belangenvereniging voor professionele acteurs en actrices, reikte de prijzen uit, voorafgaand aan de wereldpremière van 'Façades' van Kaat Beels en Nathalie Basteyns. Burgemeester van Gent Daniël Termont beet de spits af door de prijs voor 'Meest gewaardeerde actrice' in een televisiereeks toe te kennen aan Ruth Becquart ('Chaussée d'amour'). De prijs voor 'Beste acteur in een reeks' ging naar Josse De Pauw, een van haar tegenspelers in diezelfde reeks. 'Meest gewaardeerde actrice in een theaterrol' werd Janne Desmet voor het stuk 'Chasse Patate' van Studio Orka, meldt Film Fest Gent.



Peter Van den Begin kreeg dan de onderscheiding voor 'Meest gewaardeerde acteur in een podiumproductie' voor zijn rol in het theaterstuk 'Risjaar Drei'. Van den Begin werd nog een tweede keer gelauwerd. Ditmaal als 'Beste acteur in film' voor zijn rol in de mockumentary road movie 'King of the Belgians'. De prijs werd uitgereikt door regisseur Hans Herbots, die ook Viviane De Muynck bekroonde voor haar vertolking in Hilde Van Mieghems 'Sprakeloos'. Pierre Drouot, de voormalige baas van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), kreeg de prijs 'Special Mention' van de Acteursgilde.