Peter Van de Veire, Tatyana Beloy en Tourist Le MC in stemmencast animatiefilm ‘Trouble’ MVO

10 oktober 2019

13u20 0 Film Peter Van de Veire, Tatyana Beloy en Tourist Le MC zien binnenkort samen te zien in de animatiefilm ‘Trouble’. Het is Van de Veire die met de titelrol aan de haal gaat, en in de huid mag kruipen van een schattig hondje.

Rotverwende viervoeter Trouble (Peter Van De Veire) komt op straat te staan en maakt kennis met het échte hondenleven. Na een tijdje wordt hij in huis genomen door de jonge, getalenteerde zangeres Zoë, waaraan Tatyana Beloy haar stem leent. Ten slotte treedt de Antwerpse rapper Tourist LeMC heel even in de voetsporen van Snoop Dogg, die in de originele versie de stem van een stoere Dobermann insprak.

‘Trouble’ wordt op 18 december in de zalen verwacht.