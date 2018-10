Peter Dinklage, kleine acteur in Hollywood: “Ik heb geen rollen gespeeld waarover ik me hoef te schamen” ‘Game of Thrones’-vedette kruipt in de huid van de tragische Hervé Villechaize Koen van der Velden

31 oktober 2018

07u52

Bron: De Morgen 0 Film De rollen die hij aan het begin van zijn carrière kreeg aangeboden waren voor de hand liggend: elfen, kabouters, fantasiefiguren. Principieel wees Peter Dinklage ze af. Inmiddels heeft hij de rollen voor het uitkiezen. “Ik heb als alternatief heel wat klotebaantjes gehad, maar dat was tenminste eerlijk werk.”

In de jeugd van Peter Dinklage (49) riepen voorbijgangers op straat het hem geregeld na: ‘The plane! The plane!’ De Amerikaanse acteur vertelt erover met een zakelijkheid die gewenning doet vermoeden. De plagerijen had Dinklage, geboren in New Jersey, te danken aan zijn Franse collega Hervé Villechaize, die als sidekick in de populaire televisieserie Fantasy Island die woorden wekelijks miljoenen huiskamers binnenkraaide.

Villechaize leed aan een vorm van dwerggroei en werd daardoor nooit langer dan 1,16 meter. Dinklage (1,35 meter) kampt met eenzelfde aandoening. De grap, even makkelijk als kwetsend, was snel gemaakt.

