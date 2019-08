Peperdure Aston Martin komt behoorlijk gehavend uit opnames nieuwste James Bond-film SDE

29 augustus 2019

09u15

Bron: Metro UK 0 Film Dat James Bond alleen met de allermooiste en snelste auto’s rijdt, is algemeen geweten. Dat hij daarbij een voorkeur heeft voor een Aston Martin, ook. In de nieuwste Bond-film, ‘No Time To Die’, is dat uiteraard niet anders. Maar op foto’s vanop de set is te zien hoe de prachtige auto het behoorlijk zwaar te verduren krijgt.

In ‘No Time To Die’ heeft Daniel Craig, die voor de laatste keer in de huid kruipt van James Bond, de eer om met een prachtige, zilverkleurige Aston Martin DB5 te rijden. Een klassiek voertuig met een behoorlijk prijskaartje, want onlangs werd eenzelfde auto uit 1965 nog geveild voor 6,4 miljoen dollar (zo’n 5.774.480 euro). Maar laat het aan James Bond over om zo'n auto volledig in de vernieling te rijden.

Op recente foto’s vanop de set in Matera, Italië, is te zien hoe er op beide zijkanten van de wagen grote, diepe krassen staan. En dat de inzittenden van de wagen de stuntmannen van Daniel Craig en tegenspeelster Lea Seydoux waren, is ook veelzeggend voor het soort scène waarvoor de auto gebruikt werd.

‘No Time To Die’ zou in april 2020 in de bioscoopzaal te zien moeten zijn.