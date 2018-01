Pennywise Clown jaagt shoppers in Kortrijk stuipen op het lijf Redactie

26 januari 2018

14u39 0 Film Bezoekers van Ring Shopping Kortrijk schrokken zich vorige woensdag een hoedje. Een levensechte Pennywise Clown, berucht personage uit 'It' van Stephen King, joeg hen de stuipen op het lijf.

Pennywise the Dancing Clown stond de soldenjagers vorige week woensdagnamiddag onder meer aan de lift van Ring Shopping op te wachten. Hun hartslag ging meteen steil de hoogte in.

Het bleek gelukkig te gaan om een promostunt voor de release van de succesvolle horrorfilm It: Chapter One op 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD en Video on Demand. De film is gebaseerd op de gelijknamige thrillerroman van Stephen King, uitgebracht in 1986.