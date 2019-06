Pedro Almodóvar krijgt Gouden Leeuw op Filmfestival van Venetië SD

14 juni 2019

18u31 0 Film Regisseur Pedro Almodóvar (69) krijgt op het 76ste Filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw uitgereikt, een prijs voor zijn volledige carrière. Dat maakte het festival zelf bekend.

De Spaanse Pedro Almodóvar toont zich alvast erg tevreden met de carrièreprijs. In een reactie vertelde hij: “Ik ben erg opgewonden en vereerd met deze Gouden Leeuw. Ik heb dan ook erg warme herinneringen aan het Filmfestival van Venetië. In 1983 beleefde ik hier mijn internationale debuut met ‘Entre tinieblas’ (of ‘Dark Habits’, red.). Het was de eerste keer dat een van mijn films buiten Spanje reisde, en het was meteen een internationale doop en een geweldige ervaring, net zoals mijn terugkeer met ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ (of ‘Women on the Verge of a Nervous Breakdown’, red.) in 1988. Deze Leeuw wordt mijn huisdier, samen met de twee katten die bij mij wonen.”

Volgens Alberto Barbera, artistiek directeur van het festival, was de keuze voor Almodóvar eenvoudig: “Hij is een van de beste en meest invloedrijke Spaanse regisseurs sinds Buñuel, en hij is een filmmaker die ons de meest veelzijdige, controversiële en provocatieve portretten heeft geschonken van Spanje na Franco. (...) Zonder te vergeten dat Almodóvar boven alles excelleert in het schilderen van ongelooflijk originele portretten van vrouwen, dankzij een uitzonderlijke empathie die hem toelaat om hun kracht, emotionele rijkdom en onvermijdelijke zwaktes met een zeldzame en aangrijpende authenticiteit te verbeelden.”

Dit jaar verscheen ‘Dolor y Gloria’, de meest recente film van Almodóvar. Het Filmfestival van Venetië vindt van 28 augustus tot 7 september plaats.