Paul Rudd heldert op: "Nee, ik was niet in de running voor 'Titanic'"

27 augustus 2020

10u51 0 Film De rol van Jack Dawson uit ‘Titanic’ is onlosmakelijk verbonden met acteur Leonardo DiCaprio (45). Maar er doen al lange tijd geruchten de ronde dat de rol eigenlijk naar Paul Rudd (51) had moeten gaan, maar dat hij Leonardo overtuigd heeft om in zijn plaats de job aan te nemen. Een gerucht dat de acteur nu voor eens en voor altijd opklaart in de podcast ‘10 Questions with Kyle Brandt’.

“Ik was nooit echt in de running”, klinkt het bij Paul Rudd. “Ik was gewoon erg geïnteresseerd in de film omdat mijn vader een expert in de Titanic was. Zo verdiende hij z'n boterham. Al pratend over de Titanic. Dus toen ze aankondigden dat ze deze film gingen maken, wilde ik er heel erg graag deel van uitmaken - voor mijn vader. Maar nee, ik was niet in de running."

Hij heeft Leonardo DiCaprio dus ook niet overtuigd om de rol in zijn plaats aan te nemen. Wel vertelde Leo - ze speelden toen samen in ‘Romeo + Juliet’ - hem dat hij de rol aangeboden had gekregen. “Hij had het aanbod gekregen en we waren erover aan het praten in de auto. Ik zei: ‘Dat zou geweldig zijn! Hoe cool!’ Het was een van die momenten waarvan ik denk: hoe ben ik hier beland? Het was best interessant. Ik zat in een auto met Leo, te praten over ‘Titanic’, maar het was nog niet gefilmd. En hij had nog niet getekend om te gaan meespelen.”

De rol van Jack in ‘Titanic’ is vaker onderwerp van geruchten geweest. Ooit deed het verhaal de ronde dat Matthew McConaughey daarvoor was gevraagd, maar de rol had geweigerd. Zowel de acteur als regisseur James Cameron hebben dat altijd ontkend. Matthew heeft wel degelijk auditie gedaan, maar de makers zouden simpelweg voor Leonardo hebben gekozen.