Patrick Stewart krijgt rol in Charlie's Angels-remake

19 september 2018

09u23

De Britse acteur Patrick Stewart, bekend van Star Trek en X-Men, heeft een bijrol bemachtigd in de nieuwe remake van Charlie's Angels.

Stewart zal te zien zijn als een van de twee Bosley's, de baas van de drie vrouwelijke detectives uit de titel. De andere Bosley wordt gespeeld door Elizabeth Banks, meldt The Hollywood Reporter.

In de oorspronkelijke serie én de eerste filmversie zat maar één Bosley; in de films werd deze gespeeld door Bill Murray. De drie 'Angels' worden in de nieuwe film gespeeld door Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska.

In de nieuwe bioscoopversie is het bureau van Charlie's Angel uitgebreid en verleent het diensten over de hele wereld. De opnames vinden binnenkort plaats. De Charlie's Angels-reboot moet in het najaar van 2019 in de bioscopen te zien zijn.