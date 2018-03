Paris Jackson maakt filmdebuut in misdaadkomedie 'Gringo' SD

08 maart 2018

15u52

Bron: Kameraki 0

Paris Jackson heeft haar eerste filmrol te pakken. De 19-jarige dochter van Michael Jackson speelt een flirterige crimineel in de misdaadkomedie 'Gringo' van regisseur Nash Edgerton. De film draait om een zakenman die in Mexico verzeild raakt in de wereld van drugsbaronnen, internationale huurlingen en de FBI. Paris mag zich bewijzen naast grote namen als Charlize Theron, David Oyelowo en Amanda Seyfried.