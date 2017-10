Pamela Anderson (50) naakt op knalroze tijdschriftcover Redactie

14u34 0 King Kong Film Pamela Anderson is uit de kleren gegaan voor de vierde editie van het Amerikaanse tijdschrift King Kong. De Baywatch-actrice liet zich samen met de 27-jarige Oekraïense danser Sergei Polunin naakt fotograferen op een bed.

Het magazine strikte La Anderson (50) naar eigen zeggen vanwege haar erotische uitstraling. "Ik ben gek op seks, maar ben ook een romanticus", vertelt ze King Kong. "Ik ben dol op verliefd zijn. Passie, kunst, dans. Het brengt me in vervoering, maar houdt me ook met twee voeten op de grond."

In het interview noemt de wulpse blondine een aantal vrouwen die ze als sexy voorbeelden ziet zoals Brigitte Bardot en Jane Fonda. "Vrouwen die sexy zijn, maar ook een verschil maken. Dat moeten we vieren."

De serie foto's van Pamela en Sergei zijn gemaakt door de beroemde Amerikaanse fotograaf en regisseur David LaChapelle, die eerder beroemdheden als Madonna, Tupac Shakur, Lance Armstrong en Hillary Clinton fotografeerde.

EPA