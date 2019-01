OVERZICHT. Dit waren volgens jullie de beste films en series uit 2018 MVO

02 januari 2019

13u24

Bron: Eigen berichtgeving 1 Film We zijn aan het nieuwe jaar begonnen, maar toch blikken we nog een keer terug op een paar pareltjes uit 2018. Wij vroegen jullie welke films en series vorig jaar met de pluimen mochten gaan lopen, en dit zijn de resultaten.

Favoriete Vlaamse Fictiefilm

1. Niet Schieten

De grote winnaar in deze categorie was ‘Niet Schieten’ van Stijn Coninx, een beklijvende film over de ravage die de Bende van Nijvel destijds achterliet.

2. Girl

Op de tweede plaats eindigt ‘Girl’ van Lukas Dhondt. Jammer genoeg krijgt de prent geen Oscarnominatie, maar wel eentje voor een Golden Globe.

3. Patser

Patsergedrag! De tweede film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, met Matteo Simoni in de hoofdrol, viel goed in de smaak bij het Vlaamse publiek.

Favoriete Vlaamse Familiefilm

1. Sinterklaas en de Wakkere Nachten

Met een overtuigende meerderheid mag Sinterklaas zijn vele kindervrienden bedanken. De Sint kon bij jong en oud op lof rekenen.

2. De Buurtpolitie: De Tunnel

Het favoriete politieteam van ons land sleept de tweede plaats in de wacht. ‘De Tunnel’ werd op één dag gefilmd, maar lokte meer dan 150.000 bezoekers naar de bioscoop.

3. Nachtwacht: De Poort der Zielen

Ook enorm geliefd bij de kleinsten onder ons is het Studio 100-collectief Nachtwacht. Een vampier, een weerwolf en een elf maken kinderen voortaan niet meer bang, maar gelukkig.

Favoriete Animatiefilm

1. The Incredibles 2

Disney blijft bekoren met ‘The Incredibles’. De tweede film over de superheldenfamilie viel bij de Vlaamse kijker het meest in de smaak.

2. Ralph Breaks the Internet

Hij verscheen pas laat op het jaar in onze zalen, maar toch scoren Ralph en zijn vriendinnetje Vanellope erg goed. Op dit moment kan je nog altijd naar ‘Ralph Breaks the Internet’ gaan kijken in de bioscoop.

3. The Grinch

Hij houdt niet van Kerstmis, maar het publiek houdt wel van hem, zo blijkt. Ook ‘The Grinch’ mocht op heel wat stemmen rekenen.

Favoriete Internationale Drama

1. Beautiful Boy

Internationaal, maar toch een beetje met Belgische roots: ‘Beautiful Boy’ van Felix Van Groeningen, een verhaal over een vader en zijn drugverslaafde zoon, stal de harten van vele Vlaamse kijkers.

2. A Star Is Born

Lady Gaga en Bradley Cooper lopen maar nét de eerste plaats mis. ‘A Star Is Born’, een romantisch drama met een indrukwekkende originele soundtrack, was duidelijk een grote publieksfavoriet.

3. Kursk

Matthias Schoenaerts doet het alweer. Met ‘Kursk’, een eerder claustrofobische duikbootfilm, blijft hij Vlaamse kijkers bekoren.

Favoriete Internationale Actiefilm

1. Avengers: Infinity War

Avengers, assemble! Het superheldenteam van Marvel laat er geen twijfel over bestaan dat ze dé trekpleister van het jaar waren. Hopelijk voor Disney doet ‘Endgame’ het dit jaar even goed, de verwachtingen liggen alvast hoog.

2. Jurassic World: Fallen Kingdom

Chris Pratt en een horde dinosaurussen, meer heeft een mens niet nodig, toch? Het vijfde deel van de Jurassic Park-reeks doet het nog beter dan zijn voorgangers.

3. Ocean’s 8

Sandra Bullock scheert niet alleen hoge toppen met ‘Bird Box’ op Netflix, maar eerder dit jaar zagen we haar ook in de laatste Ocean’s-film, met een volledig vrouwelijke cast. Iets dat zeker in de smaak viel.

Favoriete Internationale Komedie

1. Mama Mia: Here We Go Again!

ABBA blijft kijkers lokken, ook met deze tweede installatie van ‘Mama Mia’, de filmmusical. Gepeperd met wat minder bekende, maar wel geliefde nummers van de band - én met een cameo van Cher - werd ‘Mama Mia: Here We Go Again!’ met voorsprong jullie favoriete komedie van het jaar.

2. Johnny English Strikes Again

Wordt iemand Rowan Atkinson ooit beu? Blijkbaar niet, want zijn typetje Johnny English werkte ook dit jaar weer op de lachspieren.

3. Game Night

Wat als een spelletjesavond serieus uit de hand loopt? Wel, dan scoor je met gemak een derde plaats als favoriete komedie. Rachel McAdams en Jason Bateman halen hun slag thuis.

Favoriete Internationale Horrorfilm

1. The Nun

Er bestaat geen twijfel over: ‘The Nun’ was jullie favoriete horrorfilm bij uitstek. Of we ooit nog met een gerust hart naar de kerk gaan, is een andere vraag...

2. A Quiet Place

Maak geen geluid, of je bent eraan. Ook ‘A Quiet Place’ joeg de Vlaamse kijker de stuipen op het lijf.

3. Hereditary

Aangeprezen als ‘de griezeligste film ooit gemaakt’ belandt de psychologische horrorfilm ‘Hereditary’ op de derde plek.

Favoriete Biografische Film : Bohemian Rhapsody

Toegegeven, ‘Bohemian Rhapsody’ had in deze categorie maar twee andere films als concurrent, maar het oordeel is geveld: met enorm veel voorsprong gingen jullie kijken naar Freddie Mercury en zijn kompanen.

Favoriete Internationale Fantasyfilm

1. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Een topjaar voor Harry Potter-fans. Hoewel de film veel negatieve kritiek kreeg in de internationale pers, veroverden Eddie Redmayne en zijn pluizige tegenspelers zonder problemen de harten van alle diehards.

2. Mary Poppins Returns

Ook laat in de zalen verschenen dit jaar, maar Mary Poppins is terug van nooit echt weggeweest. Een snelle stijger die landde op de tweede plaats. Emily Blunt vult als geen ander de schoenen van Julie Andrews, en dat merken ook de kijkers.

3. The Nutcracker and the Four Realms

Disney kaapt ook de derde plaats op de lijst nog weg, met de frivole sprookjeswereld van ‘The Nutcracker’.

Favoriete Vlaamse Soap: Familie

Het is een titanenstrijd die blijft aanhouden, maar voorlopig wint ‘Familie’ het van ‘Thuis’ als favoriete Vlaamse soap.

Favoriete Vlaamse Fictieserie

1. Gevoel voor tumor

Maarten Nulens hield Vlaanderen aan het scherm gekluisterd als Tristan, een jongeman die zijn leven tot een halt ziet komen omdat hij een kankerdiagnose krijgt. Emotioneel, maar toch met de nodige dosis humor.

2. Gent West

De vrouwengevangenis van ‘Gent West’ doet in de verte denken aan ‘Orange Is the New Black’, en de show was in ons land minstens even succesvol. De geïnterneerden krijgen zo een tweede plaats.

3. 13 Geboden

‘13 Geboden’, de misdaadreeks die in de verte dan weer een beetje deed denken aan de film ‘Seven’, hield vele kijkers bezig. Van de start tot de bloedstollende conclusie bleef ze een grote favoriet.

Favoriete Internationale Fictieserie

1. Game Of Thrones

Hoewel er technisch gezien geen nieuwe afleveringen van de populaire HBO-serie werden vrijgegeven, blijft het in ons land één van de series dit jaar het meest ontdekt werd via streamingplatformen. Eerlijk gezegd, we kijken er niet van op dat de reeks met voorsprong op de eerste plaats is terechtgekomen.

2. The Good Doctor

Op de tweede plaats vinden we de autistische dokter Shaun Murphy uit ‘The Good Doctor’, waarvan het tweede seizoen momenteel uitgezonden wordt.

3. Grey’s Anatomy

Dokters overheersen in de favoriete series-categorie, want ook het oude, vertrouwde ‘Grey’s Anatomy’ krijgt een plaatsje in de top drie.