OVERZICHT. Deze series en films lopen vertraging op door het coronavirus Lorenzo Veppi

13 maart 2020

11u58 0 Film Het coronavirus laat ook zijn sporen na in Hollywood. Heel wat producties worden stilgelegd om de verspreiding van de ziekte in te dammen en crew en cast veilig te houden. Ook de release van heel wat films komt in het gedrang, aangezien veel bioscopen wereldwijd de deuren hebben gesloten. Een overzicht.

FILMS

De langverwachte film ‘Mulan’ zal eind deze maand niet uitgebracht worden. Disney heeft beslist om de release op te schuiven naar een nog niet bepaalde datum.

De release van ‘A Quiet Place Part II’ op 19 maart gaat niet door, liet regisseur John Krasinski weten. Op een nieuwe datum is het voorlopig nog wachten.

Fans van ‘Fast & Furious 9' zullen heel wat geduld moeten uitoefenen. De film, die normaal op 21 mei zou verschijnen, zal pas in april 2021 in de zalen verschijnen.

Ook slecht nieuws voor fans van ‘Peter Rabbit 2’. De prent - een vervolg op ‘Peter Rabbit’ uit 2018 - moest normaal gezien verschijnen op 23 maart, maar wordt uiteindelijk nog in de kluis gehouden tot 5 augustus. Dat bevestigde producent Sony Pictures Belgium.

James Bond moet nog zeven maanden wachten. De gloednieuwe ‘No Time To Die’ zou in april in de zalen verschijnen, maar zal nu pas op 12 november uitkomen. Naar schatting zal de filmstudio hier zo’n 30 tot 50 miljoen dollar aan verliezen.

De opnames van ‘Shang-Chi’, de nieuwe Marvel-film, zijn stilgelegd nadat regisseur Destin Daniel Cretton zich niet goed voelde. Op doktersbevel moet hij voorlopig in quarantaine, en loopt dus ook de film vertraging op.

Tom Cruise is tijdelijk werkloos nadat de productie van ‘Mission Impossible 7' een halt werd toegeroepen. De filmploeg zou eigenlijk neerstrijken in Venetië, maar gezien de omstandigheden in Italië kunnen de opnames niet plaatsvinden.

SERIES

De gloednieuwe serie ‘The Morning Show’ van streamingdienst AppleTV+ met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon heeft de opnames stilgelegd. Voorlopig moet cast en crew twee weken thuis doorbrengen. Of dit een invloed zal hebben op de release van het tweede seizoen, is niet bekend.

De makers van ‘Riverdale' moesten noodgedwongen het werk neerleggen toen iemand van de crew in contact kwam met het virus. Momenteel waren de opnames van het vierde seizoen aan de gang in Vancouver.

Op 12 maart kondigden de producers van ‘Grey’s Anatomy’ aan dat de opnames van de bekende ziekenhuisserie voor minstens twee weken worden stilgelegd. Voorlopig staan al 21 van de 25 geplande afleveringen op film voor het 16de seizoen.

Na een laatste draaidag op donderdag zijn de opnames van de Netflixserie ‘Grace and Frankie’ voorlopig opgeschort. Producenten van de show laten aan Deadline weten de maatregel te nemen “uit zorg voor de gezondheid van cast en crew.” De vier hoofdrolspelers van de serie vallen vanwege hun leeftijd in een categorie met een verhoogd risico. Jane Fonda en Lily Tomlin zijn respectievelijk 82 en 80, Sam Waterston en Michael Sheen beiden 79.