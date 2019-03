Overrompeling op fandag van Urbanus: “Zolang de critici het niet goed vinden, ben ik gerust” Jan Aelberts

18 maart 2019

00u00 3 Film "Ik heb vandaag al 400 handtekeningen gezet en mijn armpje is ondertussen bijna zo kort... als mijn ander armpje." Urbanus was gisteren weer op en top zijn geestigste zelf, toen hij in Antwerpen kwam signeren naar aanleiding van zijn film 'De Vuilnisheld'.

Urbanus' eerste animatiefilm 'De Vuilnisheld' vulde gisteren zonder moeite drie keer de filmzaal van indoor pretpark Comics Station in Antwerpen. Zijn dag was even chaotisch begonnen als zijn optredens. "Ik was te laat. De flikken stuurden me van hot naar her, ik kon nergens parkeren. Blijkbaar was er een Ten Miles, of zoiets (de Urban Trail, red.)."

En dan moest Urbanus nog 500 uitzinnige kinderen trotseren, handtekeningen zetten en selfies maken tot zijn ogen ervan traanden. Het is duidelijk, jong Vlaanderen ként Urbanus, al wordt die dit jaar 70. In de animatiefilm 'De Vuilnisheld' sluiten de volwassenen van Tollembeek een deal met een schimmige Rus. Igor mag gevaarlijk afval storten in het Pajotse dorpje in ruil voor stapels geld. Voor Urbanus dé kans om een verlovingsring te kopen en zo te trouwen met zijn crush, juf Pussy, op stem gezet door Frances Lefebure.

Zonder Richard Gere

"Geloof het of niet, maar de romantische scène aan het einde van de film vind ik de schoonste", zegt Urbanus. "'An Officer and a Gentleman', maar dan zonder Richard Gere."

Juffrouw Pussy: de naam doet anders vermoeden, maar de film is braver dan de strips. "Wat wil je, je moet voorbij de commissie geraken die bepaalt of de film 'Kinderen Toegelaten' is. We willen niet dat de kindjes buiten moeten blijven staan als hun ouders naar de film gaan. Maar we hebben écht wel de grenzen opgezocht. Heel veel propere scènes zitten er niet in, maak je geen zorgen."

"Of er nog een tweede film komt? Geen idee", zegt Urbanus tussen twee selfies in. "We hopen dat de film overeind blijft tot aan de paasvakantie en dat hij dan nog een keer knalt. Zolang de critici het niet goed vinden, ben ik gerust. Pas als die schrijven dat het fantastisch is, weet je zeker dat er geen hond naar komt kijken."