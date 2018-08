Over vriendschap, chemie en afscheid: onze hollywoodreporter babbelde met de cast van 'The Darkest Minds' MVO

15 augustus 2018

06u00 0

'The Darkest Minds' zou best wel eens de opvolger van grote franchises als 'The Hunger Games', 'The Maze Runner' en 'Divergent' kunnen zijn. Onze Hollywoodreporter, Kristien Gijbels Morato, sprakt met de cast over vriendschap, chemie en afscheid nemen.