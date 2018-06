Outing lesbisch personage uit 'Jurassic World'-film geknipt MVO

20 juni 2018

16u40 0 Film Daniella Pineda (31), die momenteel te zien is in 'Jurassic World: Fallen Kingdom', onthulde zopas dat haar personage lesbisch is. "Normaal gezien zou ze dat ook zeggen in de film, maar de scène is weggeknipt."

Naar eigen zeggen vindt ze het jammer dat de scène het niet tot op het grote scherm heeft gehaald, maar ze snapt het wel. "Er was gewoon geen tijd meer voor, dat kan altijd voorvallen." Ze vertelt de fans dan maar zelf wat er gebeurde. "In de scène zit ik samen met Chris Pratt in de auto. Ik vertel zijn personage: 'Ja, je hebt een sterke kaaklijn, een goede botstructuur, je bent groot, gespierd... Ik date niet met mannen, maar als ik dat wel zou doen, dan zou jij het zijn. Ik bedoel, ik zou het walgelijk vinden, maar ik zou het wel doen."

Ze deelt het nieuwtje met het publiek omdat ze het zelf ook interessant vond. "Het is net dat kleine beetje meer inzicht in mijn personage, en dat vind ik heel tof."