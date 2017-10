Ouders Reeva Steenkamp "vol afschuw" nadat ze via Facebook ontdekken dat er film uitkomt over moord op dochter door Oscar Pistorius Koen Van De Sype

18u15

Bron: Daily Mail 0 AFP, Lifetime Film 'Oscar Pistorius: Blade Runner Killer': dat is de naam van een nieuwe Hollywoodfilm die volgende maand in première gaat en het verhaal vertelt van de moord op het Zuid-Afrikaanse model Reeva Steenkamp door Paralympiër Oscar Pistorius. Vanuit het standpunt van Reeva en haar moeder June, zo luidt het. Alleen, de ouders van Steenkamp wisten niets van de film af en ontdekten het bestaan ervan doordat de trailer - waarin ook de moord te zien is - plots in hun Facebookfeed verscheen.

Het was de vader van Reeva - Barry - die de trailer als eerste zag. "Barry ging gewoon door zijn berichten op Facebook, toen de beelden plots op zijn scherm verschenen", vertelt hun advocate Tania Koen. "Hij en June hadden geen idee dat er een film over de moord was gemaakt. Toen ze de trailer zagen, die ook de vreselijke dood van hun dochter toont, gingen alle oude wonden weer open."







Volgens de advocate getuigt de film van sensatiezucht en zijn de ouders van Reeva in shock. "Hadden de producers dan nog de beleefdheid gehad hen te waarschuwen dat de film eraan kwam, dan hadden ze zich toch kunnen voorbereiden en schrap zetten", zegt Koen nog. (lees hieronder verder)

afp De ouders van Reeva Steenkamp tijdens het proces over de dood van hun dochter.

epa

Een woordvoerster van de familie zegt dat Barry en June "boos en vol afschuw" zijn, temeer omdat de film verteld zou worden vanuit het perspectief van Reeva en haar moeder. "Mevrouw Steenkamp is nooit benaderd om mee te werken aan de prent of haar verhaal te doen", klinkt het. "Elke suggestie dat het om het perspectief van June gaat of dat de familie de film steunt, is vals. En dat terwijl de ouders van Reeva nog volop rouwen om de dood van hun geliefde dochter."



Valentijnsdag

De film vertelt het verhaal van Paralympiër Oscar Pistorius - de sprinter zonder benen, vandaar de naam 'Blade Runner' - die in de vroege uurtjes van Valentijnsdag 2013 zijn vriendin Reeva Steenkamp doodde door haar neer te schieten door de deur van hun badkamer. Zelf beweerde hij dat hij dacht dat er een inbreker in huis was. Maar de jury dacht daar tijdens zijn proces anders over. Hoewel hij ontkende dat hij Reeva gedood had tijdens een oplopende ruzie, werd hij veroordeeld voor doodslag. (lees hieronder verder)

reuters

epa

Aanvankelijk kreeg hij vijf jaar cel, maar er kwam protest toen beslist werd dat hij de laatste vier jaar onder huisarrest mocht uitzitten. Uiteindelijk besliste het Supreme Court of Appeal dat hij schuldig was aan moord en dat zijn getuigenis wankel en niet naar waarheid was. In 2015 begon hij aan een celstraf van zes jaar. Ook daar is intussen beroep tegen aangetekend: het Openbaar Ministerie vindt die straf te licht. Op 3 november komt de zaak opnieuw voor.



Buffy The Vampire Slayer

De hoofdrol in de nieuwe film wordt vertolkt door de Zuid-Afrikaanse Andreas Damm als Pistorius en het Duitse model Toni Garrn als Steenkamp. Die laatste is een ex van Leonardo DiCaprio. Amber Benson - die bekend werd als Tara in de tienerhorrorreeks 'Buffy The Vampire Slayer' - schreef het script. De film zou in première gaan op 11 november op de Amerikaanse kabelzender Lifetime. (lees hieronder verder)

reuters

afp

Ook de familie van Pistorius is overigens niet akkoord met de film. Zij wil het verschijnen ervan zelfs verhinderen via de rechtbank. "De prent is niet waarheidsgetrouw en schildert Oscar af als een killer, wat hij niet is", aldus de broer van de atleet, Carl Pistorius.