Oscarwinnende films worden geband van de Emmy's vanaf 2021

07 mei 2020

19u44

Oscarwinnende projecten worden vanaf volgend jaar geband op de Emmy Awards. Die beslissing komt er nadat The Academy eerder al aankondigde dat films die enkel via streaming beschikbaar waren - en dus niet in de bioscoop - vanaf volgend jaar toch in aanmerking komen voor een Oscar. Dit omdat bijna alle bioscopen dit jaar voor lange tijd gesloten zijn.

Maar dat tv-films nu ook in aanmerking komen voor een Oscar, vervaagt de lijntjes tussen een Oscar en een Emmy te veel. Oscars zijn de grootste filmprijzen, Emmy’s zijn de grootste tv-prijzen. Meestal kon het onderscheid gemaakt worden door de bioscopen: als een film daar verscheen, kwam hij in aanmerking voor de Oscars. Als een film op tv verscheen, kwam die in een aanmerking voor een Emmy. Vanwege de coronamaatregelen gingen vele films die normaal gezien in de bioscoop zouden spelen echter automatisch naar een tv-platform.

Om de concurrentie dan toch eerlijk te houden, hebben de organisatoren van de Emmy’s besloten dat Oscarwinnende projecten achteraf geen kans meer maken op een Emmy. “Zo is er minder kans op overlapping, waardoor meer projecten die het verdienen een eerlijke kans maken op een beeldje.”