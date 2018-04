Oscarwinnend regisseur Milos Forman op 86-jarige leeftijd overleden DBJ

14 april 2018

Milos Forman, Oscarwinnend regisseur van onder meer 'One Flew Over The Cuckoo's Nest', is vrijdag in zijn huis in Connecticut overleden. Hij overleed op 86-jarige leeftijd na een korte ziekte.

Regisseur Milos Forman, die Tsjechoslowakije ontvluchtte en naar de Verenigde Staten trok, won Oscars voor beste regisseur met 'One Flew Over The Cuckoo's Nest' en 'Amadeus'. Forman, ook bekend van zijn twee biopics over controversiële Amerikanen - 'The People vs. Larry Flint' (1996) en 'Man on the Moon' (1999) - overleed vrijdag na een korte ziekte. Dat vertelde zijn vrouw Martina aan de Tsjechische nieuwsagentschap CTK.