Oscarwinnares Judi Dench verdedigt Kevin Spacey: "Moeten we iedereen die iets misdaan heeft zo aanpakken?"

26 september 2018

13u22

Bron: Daily Mail

Oscarwinnares Judi Dench (83) heeft de verguisde acteur Kevin Spacey verdedigd. Ze noemde hem een 'goede vriend', enkele maanden nadat enkele heren hem beschuldigden van seksueel misbruik.

'Dame' Judy sprak zich uit op een persconferentie in Spanje, waar ze haar nieuwste film 'Red Joan' kwam promoten. Meteen gaf ze ook een aantal van haar bazen een veeg uit de pan. Ze vond het een schande dat Spacey vervangen werd door Christopher Plummer in 'All the Money In The World', een film uit 2017.

Judi Dench gaat resoluut in tegen de trend om de 59-jarige Spacey te veroordelen en heeft daar een persoonlijke reden voor. Toen de echtgenoot van Dench, Michael Williams, in 2001 overleed kreeg ze steun van Spacey. "We waren toen 'The Shipping News' aan het opnemen en hij wist dat ik er slecht aan toe was", zegt Dench tijdens de persconferentie. "Toch vermeldde hij dat nooit, hij fleurde me op en zorgde ervoor dat ik kon doorgaan waarmee ik bezig was."

Goede vriend

'Ik kan op geen enkele manier instemmen met het feit dat - wat hij ook heeft gedaan - hij uit een film geschrapt wordt", voegt ze daaraan toe. "Is dat dan hoe we dit soort zaken moeten oplossen? Ik weet niet of dit de juiste oplossing is voor iedereen die iets heeft misdaan." De actrice ging verder. "Ik weet niets over de omstandigheden, maar hij blijft een formidabel acteur en een goede vriend."

Enkele weken geleden werd duidelijk dat Kevin Spacey niet vervolgd zal worden voor aanklachten van seksueel misbruik die meer dan 25 jaar geleden plaatsvonden. Voor de klachten uit een recenter verleden, onder wie van een man uit Miami van twee jaar geleden, loopt het onderzoek nog.