Oscarwinnaar Rami Malek in laatste onderhandelingen om nieuwe Bond-schurk te spelen MVO

28 februari 2019

21u38

Bron: Huffington Post 0 Film Wanneer Daniel Craig voor het laatst terugkeert als Agent 007 in de voorlopig nog titelloze ‘Bond 25'-film, zal hij het waarschijnlijk moeten opnemen tegen een nieuwe schurk... gespeeld door Rami Malek.

Malek won de Oscar voor ‘beste acteur’ dankzij zijn rol als Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’. Ondertussen heeft hij al een nieuwe job op het oog, als Bond-schurk. Malek zit volgens het blad ‘Collider’ in de laatste “laatste onderhandelingen” om de rol op zich te nemen in de 25ste James Bond-prent.

De makers van de film hebben hun oog al in december op Malek laten vallen, maar die laatste was toen nog bezig met opnames van de Emmy-winnende serie ‘Mr. Robot’. Gezien de opnames van ‘Bond 25' echter verschillende keren uitgesteld werden, is er nu wél een opening in het schema van Rami. De film werd voor het eerst aangekondigd in 2017, met ‘Slumdog Millionaire’-regisseur Danny Boyle aan het roer. Hij verliet het project wegens ‘creatieve meningsverschillen’, waardoor de productie vertraging opliep. De nieuwe releasedatum is gepland voor 2020, met Cary Joji Fukunaga (bekend van het eerste seizoen van ‘True Detective’) als regisseur.

De Bond-franchise heeft de gewoonte om kersverse Oscarwinnaars op te pikken en ze om te dopen tot schurken. Zo gebeurde het ook bij Javier Bardem en Christoph Waltz.