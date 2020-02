Oscarwinnaar ‘Parasite’ krijgt eigen serie MVO

13 februari 2020

09u10 0 Film De Amerikaanse zender HBO werkt aan een spin off-serie rond de Oscarwinnende film ‘Parasite’. Bong Joon-ho zit opnieuw in de regisseursstoel en wordt bijgestaan door de Amerikaanse Adam McKay, die we nog kennen van ‘Vice’.

Veel is er nog niet bekend over de reeks, maar er lopen al wel geruchten over de casting. Zo zou ‘Avengers’-acteur Mark Ruffalo, die jarenlang de rol van de Hulk speelde, een rolletje te pakken hebben in de ‘Parasite’-reeks. Het is nog niet bekend of de serie zich ook in Zuid-Korea zal afspelen, of in de Verenigde Staten.

De Zuid-Koreaanse film was wereldwijd een laaiend succes. ‘Parasite’ kreeg niet alleen de Oscar voor ‘Beste Film’ - de meest begeerde prijs van de avond - maar ook die voor ‘Beste Regie’, ‘Beste Internationale Film’ en ‘Beste Screenplay’.