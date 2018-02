Oscarstrijd tussen Del Toro en 3 Billboards MVO

26 februari 2018

08u15 0 Film 'The Shape of Water', die zich ook in België heeft ontpopt tot bioscoophit, kan zondag geschiedenis schrijven. Met dertien nominaties zóu de veelbekroonde film van regisseur Guillermo del Toro over de liefde tussen een zeemonster en een doofstomme schoonmaakster het recordaantal van elf Oscars kunnen evenaren - óf zelfs overtreffen.

Het blijft echter afwachten of de film daadwerkelijk met zoveel beeldjes naar huis gaat, want de concurrentie is stevig. Vooral het grimmige misdaaddrama 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' is een geduchte tegenstander die er zeker in gaat slagen een aantal van haar zeven nominaties te verzilveren. Del Toro is, op basis van alle andere prijzen die de afgelopen maanden werden uitgereikt, wel verzekerd van het beeldje voor beste regie. Maar zeker de categorie beste film laat zich dit jaar niet voorspellen omdat beide titels in de analyses en polls vrijwel evenveel kansen worden toegedicht. Bovendien sluiten beide films met sterke vrouwen in de hoofdrollen naadloos aan bij de #MeToo- en #TimesUp-discussies die, net als bij alle grote awardshows de afgelopen maanden, een flink stempel op de ceremonie zullen gaan drukken.

Het beeldje voor beste actrice is vrijwel zeker voor Frances McDormand, die in 'Three Billboards' een moeder speelt die op onconventionele wijze probeert de lokale sheriff te bewegen alsnog de moord op haar dochter op te lossen. De categorie beste acteur is een gelopen koers voor Gary Oldman, die al een schoorsteenmantel vol prijzen kreeg voor zijn vertolking van de Britse premier Winston Churchill in het politieke oorlogsdrama 'Darkest Hour'. In de bijrollen zijn Allison Janney, als de kille moeder van Tonya Harding in het sportdrama 'I, Tonya', en Sam Rockwell, als racistische en homofobe agent in 'Three Billboards', veruit favoriet.