Zowel verrassende als controversiële winnaars: alles wat je moet weten over de bizarre Oscars van 2019

25 februari 2019

06u13 3 Oscars Vannacht vond voor de 91e keer de uitreiking van Oscars plaats, de belangrijkste filmprijzen van het jaar. Het was een bizarre, haastige show: geen presentator, geen cohesie en vaak ook gewoon saai. ‘Green Book’, over de vriendschap tussen een homoseksuele zwarte pianist en zijn bodyguard, ging met de award voor ‘beste film’ lopen, maar verder was er geen grote winnaar in het Dolby Theatre. ‘Bohemian Rhapsody’ sleepte vier beeldjes in de wacht, ‘Roma’ en ‘Black Panther’ elk drie.

Na afloop van de awardshow was het oordeel van onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels duidelijk: het was geen succesjaar voor de Academy Awards. De awardshow kende voor het eerst in 30 jaar geen presentator na alle heisa rond Kevin Hart, en dat kon je duidelijk merken. Er was geen cohesie tussen de segmenten: in sneltreinvaart werden alle awards afgehaspeld, waarbij er duidelijk geen tijd was voor humor of andere leukigheden. Uitgebreide speeches waren ook uit den boze: meer dan eens werd het dankwoord brutaal afgekapt door een veelzeggend ‘rond maar af’-muziekje. Het zorgde voor een redelijk saai en vooral haastige show, waarbij de memorabele momenten op één hand te tellen waren.

De opening is wel nog het vermelden waard: de mannen van Queen mochten de show op gang trappen en brachten monsterhits ‘We Will Rock You’ en ‘We Are The Champions’ - een beetje ironisch als je weet dat zo'n 80 procent van de genomineerden met lege handen naar huis gaat. Zanger Adam Lambert, die de afgelopen twee jaar rondtoerde met Queen, haalde de beste Freddie Mercury in zich naar boven.

Geen grote winnaar

‘Green Book’ won in totaal drie prijzen. Naast de hoofdprijs werd ook het scenario beloond, en acteur Mahershala Ali, die de pianist speelt, kreeg een beeldje voor ‘beste mannelijke bijrol’. Het was voor Ali de tweede Oscar in drie jaar tijd; eerder won hij al eens dezelfde prijs voor zijn rol in het drama ‘Moonlight’. ‘Beste vrouwelijke bijrol’ ging overigens naar Regina King voor ‘If Beale Street Could Talk’.

De meeste prijzen gingen naar ‘Bohemian Rhapsody’, de even succesvolle als omstreden film over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury. De film won vier prijzen, waaronder die voor ‘beste acteur’. Rami Malek benadrukte in zijn dankwoord dat hij, net als Mercury, een immigrant is die altijd zijn droom is blijven volgen. De andere prijzen voor Bohemian Rhapsody waren voor ‘beste montage’, ‘beste geluidsmontage’ en ‘beste geluidsmixing’ - niet echt de belangrijkste prijzen dus. Opvallend was wel dat er nergens met een woord gerept werd over Bryan Singer. De regisseur van het project kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van seksueel misbruik en agressief gedrag op de set. Hij werd voor het einde van de opnames ontslagen.

Goed jaar voor Netflix

Streamingdienst Netflix mag van een succesjaar spreken: het drama ‘Roma’, waar zij de distributierechten op hebben, won ook drie prijzen. Regisseur Alfonso Cuarón, een Mexicaan, kreeg de prijzen voor ‘beste regie’, ‘beste cinematografie’ en ‘beste buitenlandse film’. Cuarón is de vijfde Mexicaanse regisseur in zes jaar tijd die de prijs voor beste regie in de wacht sleepte, en kon het niet laten om zijn land meermaals in de bloemetjes te zetten. Een heel subtiele uithaal naar Trump in een verder heel onpolitieke show.

‘Black Panther’, de megahit van producent Marvel, won eveneens drie prijzen: voor ‘beste muziek’, ‘beste kostuumontwerp en ‘beste productiedesign’. Dat zijn er meer dan verwacht, al greep de blockbuster wel naast grote prijzen als ‘beste film’. Het is echter opvallend dat de film Oscars won, want het is voor het eerst dat een zogenaamde ‘populaire film’ zelfs maar nominaties in de wacht sleept.

Colman stal alle harten

De Oscar voor ‘beste actrice’ ging heel verrassend naar de Britse actrice Olivia Colman voor haar vertolking van de labiele koningin Anne in ‘The Favourite’. Collega Glenn Close, die voor de zevende keer genomineerd was maar nog nooit won, leek favoriet voor haar rol in ‘The Wife’. Colman excuseerde zich in haar dankwoord ook. “Glenn, je bent al mijn hele leven mijn idool; ik heb dit niet zo gewild”, stelde ze.

De speech van Colman stal overigens alle harten in het Dolby Theatre: ze was duidelijk zwaar onder de indruk, maar verloor er haar gevoel voor humor absoluut niet bij. Met tranen in haar ogen bracht ze een van de grappigste én eerlijkste dankwoorden van de avond. De staande ovatie had ze meer dan verdiend.

Veel Lady Gaga

Ook Lady Gaga, die een Oscar won voor haar lied ‘Shallow’ uit de film ‘A Star is Born’, was emotioneel tijdens haar dankwoord, al kwam het geheel in tegenstelling tot Colman een beetje gemaakt over. De zangeres bedankte in haar toespraak haar familie en haar zus in het bijzonder. “Het is heel hard werken”, zei ze met tranen in haar ogen. “Ik heb heel lang heel hard gewerkt om iets te bereiken. Het gaat niet om winnen, het gaat erom dat je niet opgeeft. Het gaat om discipline en passie. Niet om hoe vaak je wordt afgewezen en valt. Maar om hoe vaak je opstaat en blijft doorgaan.”

Gaga bracht het nummer ook live, samen met Bradley Cooper. De twee kenden een innig momentje toen ze de microfoon aan de piano deelden op het einde van het lied. Ze kregen maar liefst twee keer een staande ovatie: een keer na het nummer en nog eens toen ze terugkeerden uit de backstage. Cooper kende verder echter maar een lauwe avond: ondanks nominaties voor ‘beste regie’, ‘beste film’ en ‘beste acteur’ kon hij geen enkel beeldje in de wacht slepen.

Gejuich voor Spike Lee

De zaal reageerde verder nog uitzinnig op de bekroning van regisseur Spike Lee met de Oscar voor ‘beste bewerkte scenario’, voor zijn hit ‘BlacKkKlansman’. Het was het eerste beeldje dat de duidelijk geliefde Lee in zijn dertigjarige carrière won. De man haalde in zijn gepassioneerde speech - waarbij hij de Academy vooraf waarschuwde hem niet te onderbreken met de intussen gevleugelde woorden ‘do not turn the motherfucking clock on’ - het slavernijverleden van de VS aan. Hij haalde ook als enige duidelijk uit naar Trump en riep Amerikanen op om bij de verkiezingen van 2020 ‘liefde boven haat te verkiezen: do the right thing!’

Gênante momenten en een konijnenjurk

Ze wonnen niet alleen de award voor ‘beste make-up en haarstyling’, maar verdienen ook een vermelding voor het gênantste moment van de avond. Het team van ‘Vice’ was bloednerveus toen ze hun Oscar mochten ophalen en gingen helemaal de mist in tijdens hun acceptatiespeech. Ze hakkelden zich zenuwachtig door hun toespraak, geschreven op een gekreukeld A4-tje - en konden blijkbaar hun eigen geschrift niet meer lezen. Pijnlijk, zeker toen de muziek begon te spelen en ze min of meer afgevoerd werden.

De prijs voor de ‘leukste aankondiging’ gaat dan weer naar Melissa McCarthy en Bryan Tyree Henry. De twee daagden op in knotsgekke outfits, die een duidelijke knipoog naar ‘The Favourite’ waren. McCarthy droeg een soort koninklijke creatie met een gigantische sleep vol knuffelkonijnen. Tijdens het presenteren gebruikte ze een van de knaagdieren als handpop. Een prima sollicitatie als presentator, vinden wij.