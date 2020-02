Weduwe Rutger Hauer: Memorial tijdens Oscars zeer eervol Redactie

11 februari 2020

11u35

Bron: AD 0 Oscars Ineke Hauer, de weduwe van Rutger Hauer, vond het ‘zeer bijzonder’ dat haar overleden echtgenoot zondag werd geëerd in het ‘In Memoriam-blokje’ van de Oscaruitreiking. De beeltenis van de in juli overleden acteur zat in de compilatie waarmee de Academy die de prijzen uitreikt overleden filmhelden memoreert.

Tijdens dat blokje zong Grammy-winnares Billie Eilish een cover van het nummer ‘Yesterday’ van de Beatles. “Hij is de enige Nederlander die tot nu toe is geëerd tijdens de Oscars", stelt de weduwe. “Een mooie erkenning van zijn werk."



Hauer werkte vanaf begin jaren 80 in Hollywood, waar hij speelde in hits als ‘Nighthawks’, ‘Blade Runner’, ‘The Hitcher’ en ‘Batman Begins’. Vrienden en familie van de acteur hielden twee weken geleden een memorial in Friesland, in zijn woonplaats Beetsterzwaag. Bij het evenement waren zo'n 120 genodigden aanwezig en tot de gasten behoorden Hollywoodsterren als Sharon Stone en Miranda Richardson.



Ter nagedachtenis aan de filmster werd vorige maand nog de eerste Rutger Hauer Award uitgereikt. De prijs zal jaarlijks worden toegekend aan een persoon of instelling die gezien wordt als belangrijke inspiratiebron voor jonge filmmakers. De eerste Rutger Hauer Award ging naar Paul Verhoeven, met wie de overleden acteur zes keer samenwerkte. Zij maakten samen de iconische ridderserie ‘Floris’ en filmklassiekers als ‘Soldaat van Oranje’ en ‘Turks Fruit’.

Bekijk hieronder het eerbetoon tijdens de Oscars: