VIDEO. Reporter ter plaatse over Oscarceremonie: “Een echte tegenvaller” DVDA

25 februari 2019

18u28 0

Kristien Gijbels, Hollywoodreporter voor HLN, vond de Oscarceremonie afgelopen nacht een saaie bedoening. “Er was geen gastheer, maar er was ook geen sfeer, er waren geen grapjes, niets gebeurde er”, vertelt ze. Enkel toen Olivia Colman verrassend een Oscar won, was er volgens de reporter iets te beleven. Gelukkig was er echter de afterparty, “want die is dubbel zo goed dan de show zelf”.