VIDEO. De mooiste jurken op de rode loper van de Oscars

25 februari 2019

08u43

VTM NIEUWS

In Hollywood werden vannacht de Oscars, de belangrijkste filmprijzen, uitgereikt, en dat al voor de 91ste keer. Het spektakel begon op de rode loper waar zich een niet onbelangrijk deel van de show afspeelt: sterren kijken en looks spotten. Twee elementen sprongen tussen alle glitter en glamour in het oog: de cape en de kleur roos.