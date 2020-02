Veerle Baetens dan toch naar Hollywood voor de Oscars: "Amerikanen nog eens tonen wat voor straffe actrice ze is" JOGB

04 februari 2020

00u00 0 Oscars Veerle Baetens (42) vertrekt eind deze week naar Hollywood voor de Oscars. De Franstalige prent 'Une Soeur', waarin ze een medewerkster van een noodcentrale speelt, maakt zondagnacht kans om te winnen in de categorie Beste Kortfilm. "Zo kan ze de Amerikanen nog eens tonen wat voor een straffe actrice ze is."

Toen de nominatie drie weken geleden bekend werd, wist Baetens nog niet of ze richting de VS zou trekken. "Uiteindelijk hebben we 20 procent kans om te winnen, want er doen vijf films mee. Maar ik heb ze nog niet allemaal kunnen bekijken", zei ze toen. Dat vliegticket is ondertussen wél geboekt. "Eind deze week vliegt Veerle samen met Jacques-Henri Bronckart, de producent van de film, naar Los Angeles", zegt Barbara Van Lombeek, de persverantwoordelijke van 'Une Soeur'. "Regisseur Delphine Girard is ondertussen al aangekomen in Hollywood om zich voor te bereiden. Veerle is blij dat ze dit avontuur samen met haar en Jacques-Henri mag beleven, en ze kijkt vol spanning uit naar de uitreiking."

16 minuten

Voor Baetens, die afgelopen weekend nog tot beste actrice werd gekroond op de Magritte Awards, is het de tweede keer dat ze mag schitteren op de rode loper van de Oscars. In 2014 stond ze er met tegenspeler Johan Heldenbergh en regisseur Felix Van Groeningen toen 'The Broken Circle Breakdown' genomineerd was voor 'Beste Niet-Engelstalige Film'. Nu zakt ze dus af naar L.A. voor 'Une Soeur', een 16 minuten durende thriller over een vrouw die door een man vastgehouden wordt in zijn auto. Tijdens de donkere rit belt Alie (Selma Alaoui) zogezegd naar haar zus, terwijl ze eigenlijk de hulp van de noodcentrale inschakelt. Tijdens het gesprek met een medewerkster, de rol van Baetens, probeert Alie haar leven te redden en uit de klauwen van haar ontvoerder te geraken.

Regisseur en filmkenner Jan Verheyen, die de Oscars in de nacht van zondag op maandag live host op ZES met onder anderen Barbara Sarafian en Kevin Janssens, is onder de indruk van Veerles acteerprestatie in 'Une Soeur'. "Ze is empathisch, zet deze rol perfect geloofwaardig neer én in indrukwekkend Frans. Uitstekend gedaan. De film op zich is mooi gemaakt. Hij is beheerst geregisseerd, maar voor mij mist hij wel een pointe. Al was dat wellicht een bewuste keuze van de regisseur. Ze gaat eerder voor de sfeer van een momentopname, een soort anekdotisch realisme, waardoor het blijft hangen in een fictieversie van de realityreeks 'De noodcentrale'. Maar ik vind het technisch vakwerk, sowieso."

Voorsprong

Of ons land met deze prent gaat scoren? "Het blijft één kans op de vijf, natuurlijk. Maar 'Une Soeur' is vlot gemaakt, niet 'arty-farty', en dat kan wel helpen. Voor Veerle zijn deze film en haar bezoek aan Hollywood een goede reminder, na 'The Broken Circle Breakdown', om de Amerikanen nog eens te tonen wat voor een straffe actrice zij is", gaat Verheyen verder. "De nominatie alleen al geeft haar een voorsprong op het peloton actrices in Amerika. Ze kan ervan gebruik maken om meetings te doen met agents. Maar de vraag blijft of ze daar in deze fase van haar leven voor wil kiezen. Bij ons is zij dé Veerle Baetens en heeft ze de luxe om uit verschillende rollen te kiezen, waardoor haar agenda goed gevuld is. In Los Angeles is ze één van de tientallen 'Veerle Baetensen'. Ze heeft een man en een jonge dochter. Als ze in Amerika wil werken, moet ze bereid zijn om daar enkele jaren te gaan wonen met haar gezin.”

"'Une Soeur' maakt zeker en vast kans om te winnen"

"Ik vind het verhaal heel intrigerend", zegt onze Hollywoodreporter Kristien Gijbels over de kortfilm 'Une Soeur'. "Het doet me denken aan 'The Guilty', het regiedebuut van een jonge Deen die vorig jaar meedong naar een nominatie in de categorie 'Beste Niet-Engelstalige Film'. Ik vind 'Une Soeur' goed in beeld gebracht, en het is altijd fijn om te zien dat filmmakers veel gedaan krijgen met weinig middelen. Ik heb de andere genomineerde kortfilms ook gezien, en 'Une Soeur' is duidelijk mijn favoriet. Hij maakt zeker en vast kans om te winnen. Al blijft de categorie voor kortfilms moeilijk te voorspellen, omdat veel Academyleden deze films 'skippen'. Da's jammer, maar we moeten daar realistisch in zijn."