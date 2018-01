Van seksuele intimidatie beschuldigde Casey Affleck trekt zich terug als presentator van Oscar voor Beste Actrice kv

25 januari 2018

22u15

Bron: Variety 2 Oscars Acteur Casey Affleck zal op 4 maart toch niet de Oscar voor Beste Actrice uitreiken. Dat heeft een woordvoerder van de Motion Picture Arts and Sciences vandaag bevestigd. Volgens de woordvoerder zal Affleck niet aanwezig zijn tijdens de ceremonie.

Affleck kreeg vorig jaar een Oscar voor zijn rol in 'Manchester by the Sea'. Het zou volgens de traditie dus zijn beurt zijn om dit jaar de prijs voor beste actrice uit te reiken, maar dat gebeurt nu niet. Wie hem zal vervangen, werd nog niet meegedeeld.

Een officiële verklaring voor Afflecks afwezigheid kwam er niet, maar de kans is groot dat de beslissing te maken heeft met de beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van de acteur die eind 2016 aan het licht kwamen. Affleck zou op de set van 'I'm Still Here', een film uit 2010 die hij zelf regisseerde, twee vrouwelijke medewerkers hebben lastiggevallen. De vrouwen spanden een proces tegen hem aan, maar de zaak werd in der minne geregeld.

De voorbije maanden staken talloze beschuldigingen over seksuele intimidatie en aanranding in de filmindustrie de kop op. De kans is reëel dat de Academy zich bijgevolg wil distantiëren van alle schandalen door het gegeerde beeldje voor beste actrice niet te laten uitreiken door een man die op dat vlak zelf geen smetteloze reputatie heeft.