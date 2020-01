Slimme bh’s en gepersonaliseerde glasramen: 100.000 dollar aan prullaria in goodiebag van de Oscars MVO

30 januari 2020

19u43

Bron: Metro UK 4 Oscars Het is bijna zover: de Oscars van 2020 zitten in volle voorbereiding. En daar hoort zoals elk jaar natuurlijk een rijkelijk gevulde goodiebag bij. Daarin zitten dit jaar voor maar liefst 100.000 dollar (90.600 euro) aan spullen - die eigenlijk niemand nodig heeft.

Voor de groten uit de filmwereld is de Oscaruitreiking dé belangrijkste avond van het jaar. Maar zelfs als de vele acteurs en regisseurs niet met een beeldje naar huis gaan, blijven ze winnaars. Ze krijgen namelijk nog voor ze komen opdagen een gigantische goodiebag toegestuurd.

Dit jaar zit er weer heel wat leuks - en bizars - in. Om te beginnen zijn er de zogenaamde ‘slimme bh’s’ van het merk Soma. Het stukje ondergoed zou zowel je hartslag als je exácte maat kunnen doorsturen naar je smartphone. Van hetzelfde merk krijgen de dames ook een bijpassende zijden kimono.

Daarnaast krijgen de sterren ook een gepersonaliseerde glasraam. Kunstenaar John Thoman zal elke acteur en actrice voorzien van een glasraam met hun eigen portret erop. Barbara Streisand, Tom Hanks en Emily Blunt zullen even met de ogen rollen bij het zien van die cadeaubon, want zij hébben al zo’n kunstwerk van Thoman in huis.

(Lees verder onder foto)

Voor wie het moeilijk vindt om sober te genieten van zo’n vreemd cadeau: geen zorgen, ook daar is aan gedacht. In iedere goodiebag zit een ‘culinaire cannabis chocoladereep’ van het merk Coda Signature. Vorig jaar zaten er veel meer cannabis-cadeautjes in de tas, om te vieren dat het gebruik ervan legaal werd gemaakt in de staat Californië. Ze waren zo’n succes dat men besloot om ook dit jaar weer te zorgen voor een ‘oppepper’.

Uiteraard is de goodiebag ook tot aan de nok gevuld met allerlei soorten beautyproducten, van huidverzorging tot make-up.

En geen cadeautas zonder snacks: de sterren krijgen flesjes met ‘hydrogen-infused water’ (ja, dat is wel degelijk water aangelengd met waterstof), gepersonaliseerde flessen van Prospero Tequila Blanco en een limited edition wodka. Handig voor wanneer er aan het eind van de avond iets gevierd moet worden. En zo niet, kan men nog altijd zijn verdriet wegdrinken.

Moesten de Oscars dan toch voor overbodige stress zorgen, kunnen ze nog altijd een beroep doen op niet één, niet twee, maar zés verschillende vakantievouchers. Zo is er keuze uit een tripje op de Scenic Eclipse luxe-jachtboot, een reisje naar Cabo in de Flora Farms and Auberge Resorts, en voor wie houdt van de klassiekers: een reis van vijf nachten in Hawaii.

Al dat reizen zorgt dan weer voor jetlag, maar ook daar heeft de organisatie al aan gedacht. Om het af te maken krijgt iedereen een ‘jet lag relief’-formule van het merk My Flight Pack mee naar huis. De hydraterende medicatie zorgt ervoor dat die jetlag meteen weer verdwenen is.

Lash Fary, oprichtster van Distinctive Assests (het bedrijf dat de goodiebags al jaar en dag voorziet) legt uit: “Iedereen, beroemd of niet, houdt van het simpele plezier van een cadeau. Toegegeven, de inhoud van onze pakjes werd niet gebaseerd op noodzakelijkheden, maar wel op respect voor de geweldige prestaties die we ook dit jaar weer op het grote scherm hebben gezien.”