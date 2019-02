Sensueel optreden Lady Gaga en Bradley Cooper op Oscars houdt iedereen bezig lva

Bron: ANP/BuzzE 1 Oscars De intieme uitvoering van Shallow die Lady Gaga en Bradley Cooper gaven tijdens de uitreiking van de Oscars, heeft de tongen losgemaakt in Hollywood.

De twee zongen het duet uit hun film A Star Is Born, waarbij Bradley op het eind naast Lady Gaga plaatsnam op de piano. Het laatste stukje uit het lied zongen ze in een innige omhelzing, waarbij er zelfs iemand uit de zaal riep “zoenen!”.

Ongemakkelijk

Mel B liet maandag in ochtendshow Good Morning Britain weten dat ze het ongemakkelijk vond naar het optreden te kijken, omdat Bradley’s vriendin Irina Shayk voorin de zaal naar de show zat te kijken. De twee sterren hadden volgens de voormalige Spice Girl een liefdesblik in hun ogen toen ze elkaar tijdens het nummer geregeld aankeken. “Ik wil graag geloven dat dat onderdeel was van de uitvoering, want er is een vrouwencode en hopelijk was het niet.. hopelijk was het puur professioneel”, aldus Mel.

Ook de ex-vrouw van Bradley, Jennifer Esposito, reageerde op het duet. Tijdens de Oscaruitreiking had comedian David Spade een screenshot op Instagram geplaatst met de opmerking “Is er nog een kans dat deze twee het niet met elkaar doen?”. Jennifer, die zich vaker negatief heeft uitgelaten over Bradley en hun relatie, schreef daaronder “Ha!”.

Irina zelf leek minder problemen te hebben met het optreden. Ze was een van de eersten in de zaal die opstond om de twee een staande ovatie te geven en toen Bradley en Gaga terugkwamen naar hun stoelen, kregen ze beiden een dikke knuffel van het model.