Scenarist James Ivory (89) oudste Oscarwinnaar ooit

05 maart 2018

06u09 0 Oscars Regisseur en scenarist James Ivory heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar gewonnen voor beste bewerkte script voor de film 'Call me by your name'. De 89-jarige Ivory, die drie maal eerder werd genomineerd, is daarmee officieel de oudste winnaar van een reguliere Oscar.

'Call me by your name' vertelt over de liefde tussen de zelfverzekerde archeologiestudent Oliver (Armie Hammer) en de onervaren tiener Elio (Timothée Chalamet). Ivory prees in zijn bedanktoespraak de twee hoofdrolspelers en regisseur Luca Guadagnino. De scenarist stelde een film te willen schrijven voor "iedereen die ooit een eerste liefde heeft ervaren: of je nou hetero of homo bent, of alles wat daar tussen ligt."

Ook bedankte Ivory zijn twee voormalige zakenpartners met wie hij in de jaren tachtig en negentig talloze films maakte: Ruth Prawer Jhabvala en producent Ismael Merchant. "Zonder onze samenwerking was ik hier nooit gekomen en had ik deze prijs nooit gewonnen."

'Call me by your name' is in de race voor in totaal vier Oscars, waaronder die voor beste film.