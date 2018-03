Ryan Seacrest genegeerd door actrices vanwege #MeToo MVO

05 maart 2018

07u31 0 Oscars De Amerikaanse presentator Ryan Seacrest, die voor entertainmentzender E! het rode loper gebeuren voor zijn rekening nam, werd door een groot aantal actrices genegeerd toen hij hen iets wilde vragen. De reden hiervan is dat Seacrest onder vuur ligt, nu zijn voormalig styliste Suzie Hardy hem ervan beschuldigd zich ongepast gedragen te hebben in de tijd dat zij voor hem werkte.

Onder andere Meryl Streep, Margot Robbie, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Saoirse Ronan en Sally Hawkins weigerden met de presentator te praten. Zij maken zich allen sterk voor de #MeToo en Time's Up bewegingen. In het laatste gedeelte van het rode loper-verslag was Seacrest niet meer te zien en schakelde het E! over naar zijn collega Giuliana Rancic op een andere locatie op het terrein.

Seacrest zou Hardy onder meer hebben betast en zijn kruis tegen haar hebben aangewreven. NBC, het moederbedrijf van zender E!, liet naar eigen zeggen een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de aantijgingen. De commissie vond onvoldoende bewijs tegen Seacrest, die ook als producent werkt voor E!.