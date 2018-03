Rode loper kleurt wit tijdens Oscars IB

05 maart 2018

02u44

Bron: ANP 2 Oscars Na een Golden Globes-ceremonie waarbij zwart de dominante kleurkeuze was om solidariteit met de slachtoffers van seksuele intimidatie aan te duiden, maakten tijdens de Oscarnacht wit en andere lichte kleuren hun terugkeer op de rode loper.

Vooraf had de organisatie Time's Up al via Twitter bekend gemaakt dat alle 'sisters' in alle kleuren van de kleuren van de regenboog gekleed zouden gaan. Een van de eerste sterren die op de rode loper stapte, was Allison Williams die in ‘Get Out’ speelt. Zij zette met crèmekleurige Armani-baljurk meteen de trend van ‘lichte’ jurken.

In de Amerikaanse media werd nadat verschillende actrices, onder wie ook de tachtigjarige Jane Fonda, in het wit verschenen, al snel van een ‘whiteout’ gesproken. De Hollywood-legende droeg een schitterende japon van het Franse merk Balmain, waarmee ze kracht en zelfverzekerdheid uitstraalde: exact dat wat de beweging Time's Up wil uitdragen. Andere genodigden die voor een witte jurk kozen waren onder andere Mary J. Blige, Laura Dern en Margot Robbie. Op sociale media werd al gegrapt dat veel aanstaande bruiden hun inspiratie voor een trouwjurk bij de Oscars konden opdoen.

Actrices Ashley Judd en Mira Sorvino, twee van de eerste vrouwen die hun verhaal deden over het seksueel misbruik van Harvey Weinstein, verschenen samen op de rode loper van de Oscars. Het duo maakt zich, met een groep andere actrices, hard voor de Time's Up beweging.

"Time's Up is net begonnen en gaat door. We willen een gelijke behandeling voor vrouwen en een veilige werkomgeving. Niet alleen in de filmindustrie, maar in alle werkgebieden. Daarom hebben we ook een fonds opgericht, waar al 19 miljoen euro binnen gekomen is. Mocht er een vrouw zijn die hulp zoekt, dan kan ze zich tot Time's Up wenden voor juridische bijstand en dan helpen wij haar verder," aldus Mira Sorvino.

Ashley Judd voegde daaraan toe: "Vrouwen schaamden zich als ze in een dergelijke situatie belandden en dachten dat het aan hen lag. En zwegen er daarom over. Dat verandert nu hopelijk door de beweging die met Time's Up in gang is gezet.

Salma Hayek - in het rood gekleed - en eveneens een slachtoffer van Weinstein, sprak met bewondering over haar collega's. "Ik ken ze al zo lang en het is heel goed wat hier gebeurt. Samen staan we sterk."

Rood, blauw, roze, goud, geel, kleurige prints: alles was vertegenwoordigd op de rode loper, waardoor het geheel er een stuk vrolijker uitzag dan bij de Golden Globes. Zelfs Whoopi Goldberg, die steevast verschijnt in een pak bij dergelijke evenementen, had zich voor de gelegenheid in een kleurrijke jurk met bloemenprint gehuld. "Ik draag er wel makkelijke schoenen onder, die zie je toch niet," zei de actrice.

Bijzonder was de jurk van de 86-jarige Rita Moreno. De actrice droeg dezelfde jurk als bij de Oscars van 1962, waar ze een Oscar won.

